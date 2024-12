Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Gang z Řep dopaden

Kriminalisté zadrželi několik mužů, kteří jsou podezřelí z loupežných přepadení v pražských Řepích.

Na začátku prosince došlo v Praze 6 k několika loupežným přepadením krátce po sobě. První loupež se stala 5. prosince krátce před půlnocí, kdy v ulici Španielova dvojice mužů přepadla poškozeného a to tak, že na něj zaútočili zezadu a snažili se ho paralyzovat pepřovým sprejem. Poté, co se jim to nepovedlo, na něj zaútočili pěstmi a kopanci, až se poškozený skácel k zemi. Následně mu z kapes odcizili mobilní telefon, peněženku s hotovostí a platebními kartami a ihned poté utekli neznámo kam. Následující den se obdobná loupež odehrála ve vedlejší ulici Makovského, kde skupinka osob nejprve požádala poškozeného o cigaretu a ve chvíli, kdy vytáhl krabičku a chtěl jim nabídnout, mu do očí nastříkali pepřový sprej a vrhli se na něj. Po několika úderech pěstí a kopech mu z kapes odcizili jeho mobilní telefon a z místa utekli. K poslednímu případu došlo krátce po třetí hodině ranní, kdy poškozeného v ulici Nevanova neznámý muž udeřil neznámým předmětem zezadu do hlavy a následně do něj na zemi kopal, přičemž mu z kapsy odcizil jeho mobilní telefon.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I se všemi případy začali okamžitě zabývat a přijali několik opatření, aby zamezili dalším možným útokům. Po výslechu několika svědků a zajištění mnoha kamerových záznamů se zanedlouho dostali podezřelým na stopu a následně je zadrželi. Z přepadení jsou podezřelí dva cizinci ve věku 18 a 19 let, kterým kriminalisté sdělili obvinění ze spáchání trestného činu loupež, za což jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 16. prosince 2024

