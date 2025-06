Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadli a zranili několik osob

KARLOVARSKO – Nyní jim hrozí až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání pěti osob ve věku 21, 28, 34, 50 a 53 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a z přečinů ublížení na zdraví, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Ženu ve věku 50 let a tři muže ve věku 53, 28 a 21 let dále obvinili z přečinu nebezpečného vyhrožování. Nejstarší muž byl dále obviněn z přečinu vydírání.

Pětice obviněných osob měla v první polovině ledna letošního roku v jedné menší obci na Karlovarsku přijít před bytový dům. Čtveřice mužů a jedna žena měli následně u domu vyrazit vchodové dveře a vstoupit do vnitřních prostor, odkud následně neoprávněně vstoupili do bytové jednotky. Tam měli postupně po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout dalších pět mužů, to zřejmě kvůli předešlým neshodám. Obviněné osoby měly napadené muže několikrát udeřit pěstí do oblasti hlavy, a to i poté, co upadli na zem. Napadení muži museli s vážnými zraněními vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. Při napadení mělo také dojít k poškození vchodových dveří u domu.

Obviněný třiapadesátiletý muž měl taktéž v první polovině ledna letošního roku, po fyzickém napadení, prostřednictvím jedné ze sociálních sítí, jednomu z napadených mužů vyhrožovat fyzickou újmou, a to v případě, když věc oznámí na policii.

V pátek 30. května letošního roku se zřejmě obvinění dozvěděli o průběhu trestního řízení, a tak obviněná žena ve věku 50 let a tři muži ve věku 53, 28 a 21 let měli kolem šestnácté hodiny odpolední několika telefonními hovory vyhrožovat dalšímu z napadených mužů fyzickou újmou, přičemž výhružky měly směřovat taktéž na rodinné příslušníky.

Kriminalisté se případem zabývali a v sobotu 31. května letošního roku zadrželi čtyři muže ve věku 21, 28, 34 a 53 let a jednu ženu ve věku 50 let.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných osob do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby třiapadesátiletý muž. Vyšetřování ostatních probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

3.6.2025

