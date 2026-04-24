Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Fyzicky napadl několik osob a skončil ve vazbě
Mezi napadenými byli i zasahující policisté.
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví, zločinu ublížení na zdraví a z přečinů výtržnictví, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a násilí proti úřední osobě.
Obviněný muž měl ve druhé polovině září loňského roku po předchozí slovní rozepři v Kraslicích na Sokolovsku fyzicky napadnout jemu známého muže, kterému způsobil zranění, se kterými musel vyhledat lékařské ošetření.
Ve druhé polovině prosince loňského roku měl v bytové jednotce napadnout bývalou družku, kterou měl kopnout do horní poloviny těla. Poté jí měl několikrát znovu fyzicky napadnout, jak v bytové jednotce, tak venku. I tato napadená žena utrpěla vážnější zranění, se kterými musela následně vyhledat lékařské ošetření.
V neděli 19. dubna letošního roku krátce po jednadvacáté hodině měl v Kraslicích vstoupit do vestibulu budovy, ve které měl poškodit skleněnou výplň oken, přičemž utrpěl řezná poranění. Poté z místa odešel. O několik minut později rozbil okno u jedné z bytových jednotek, do které vniknul. Uvnitř poté poškodil vnitřní vybavení, jako například televizor nebo koberce a to i přes to, že se v bytě nacházel pětasedmdesátiletý obyvatel. K jeho napadení naštěstí nedošlo. Senior celou věc oznámil na tísňovou linku 158.
Policisté, kteří na místo dorazili během několika málo minut, chtěli poskytnout první pomoc sedmadvacetiletému muži, jelikož se měl pořezat o sklo. Při tom ale sedmadvacetiletý muž oba policisty fyzicky napadl. Muž byl na místě zadržen.
Sedmadvacetiletý muž skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jan Bílek
24.4.2026