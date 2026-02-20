Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Fyzicky napadal svou známou
V jednom případě jí měl vyhrožovat pomocí jateční pistole.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 70letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečné vyhrožování a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
K obviněnému seniorovi se měla na konci loňského roku přistěhovat jeho šedesátiletá známá, která s ním měla žít ve společné domácnosti v jedné menší obci na Karlovarsku. Od prosince loňského roku do první poloviny února měl muž jeho známou v několika případech vulgárně urážet a fyzický jí napadat. Jeho agresivní chování mělo vygradovat ve středu 11. února letošního roku. V odpoledních hodinách měl vzít jateční pistoli, se kterou měl na svou známou namířit, přičemž jí měl vyhrožovat fyzickým napadením. Senior ze zbraně nevystřelil, žena ho následně odstrčila a vše oznámila na tísňovou linku 158. Policisté, kteří dorazili na místo, sedmdesátiletého muže zadrželi.
Po zadržení muže policisté zjistili, že se v domě nachází několik koček, které mohli žít v nevhodných podmínkách. I tímto se karlovarští kriminalisté zabývají.
V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.
nprap. Jan Bílek
20.2.2026