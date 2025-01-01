Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzičky nanečisto
Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo se chystáte jen navštívit Park Mirakulum? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční 13. září 2025 od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin v Parku Mirakulum v Milovicích (boční vstup viz mapa) a je určena pro širokou veřejnost. Rádi bychom zdůraznili, že není potřeba kupovat vstupenku do Parku Mirakulum.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte nejen vstupenku do Parku Mirakulum zdarma, ale také osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://policie.gov.cz/clanek/informace-o-prijeti-k-pcr-prijimaci-rizeni.aspx
Přejeme Vám hodně úspěchů!
Plakát Mirakulum_A3_final.jpg
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník