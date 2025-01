Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Fyzičky nanečisto s Mountfield Hradec Králové - 5.2.2025

KRAJ – Hokejisté podpoří studenty i veřejnost na fyzických testech

Přijďte si 5. února 2025 nezávazně vyzkoušet fyzické testy, které jsou jedním z kritérií pro přijetí k Policii ČR. Dopoledne bude patřit studentům středních škol z kraje a v poledne se k nim bude mít šanci přidat kdokoliv, kdo chce zkusit štěstí a nastoupit k Policii ČR. Odvahu a motivaci Vám dodá skupinka hokejistů Mountfield HK, kteří se tak vůbec poprvé svou přítomností stanou tak trochu součástí přijímacího procesu k Policii ČR.

Proč zrovna hokejisté Mountfieldu HK?

S Mountfieldem HK má Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje navázanou těsnou spolupráci. „Staráme se o to, abychom při utkáních zajistili maximální bezpečnost pro návštěvníky, a to by nebylo možné bez fungující nastavené těsné součinnosti s hokejovým klubem Mountfield HK. Věřím, že účast extraligových hráčů na fyzických testech se pozitivně prolne do atmosféry celé akce,“ vysvětluje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a dodává, že řada policistů se hokejovému sportu aktivně věnuje i soukromě.

„Naši hráči procházejí náročnými tréninky denně. Rádi svou přítomností dodají podporu těm, kteří se rozhodli zkusit fyzické testy nanečisto a do budoucna se stát příslušníky Policie ČR, a tím posílit bezpečnost,“ uvádí předseda představenstva a generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček a dodává, že jedno z dalších extraligových utkání se ponese v duchu poděkování policistům za jejich náročnou a zodpovědnou práci.

Co Vás 5. února 2025 ve sportovním areálu Háječek od 12 do 14 h v Hradci Králové čeká?

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče zahrnuje čtyři povinné disciplíny. Pokud chcete zkusit štěstí, vezměte si s sebou sportovní oděv a obuv. Další instrukce obdržíte po příchodu do sportovního areálu. Pozvání platí nejen pro muže, ale i pro ženy. V našich řadách v kraji aktuálně slouží 1744 policistů, z nichž je 310 žen, což činí 17,8 % z celkového počtu. Těšíme se na vás.

Neúspěch vám dá šanci zkusit to příště, ale úspěch se počítá!

Máte jedinečnou možnost si nezávazně vyzkoušet jedno z kritérií pro přijetí. Pokud uspějete, můžete do roka a půl uplatnit osvědčení o splnění fyzických testů. Na místě budou policejní instruktoři a náboráři, kteří vám vysvětlí všechny podmínky nutné pro nástup k Policii ČR a zodpoví vaše dotazy. Touto formou chceme zjednodušit přijímací řízení pro všechny.

Přijďte proto 5. února 2025 od 12 do 14 hodin do sportovního areálu Háječek na Slezském Předměstí v Hradci Králové.

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče je popsáno zde: https://nabor.policie.gov.cz/clanek/pozadujeme-posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx a zahrnuje čtyři povinné disciplíny.

Obecné podmínky přijetí do služebního poměru k Policii ČR: https://nabor.policie.gov.cz/clanek/pozadujeme.aspx

Fyzické testy „nanečisto“ pořádá Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje pravidelně po celý rok na celém území kraje. Největší akce se vloni uskutečnila 7. února 2024 rovněž ve sportovním areálu Háječek, kde fyzické testy nanečisto úspěšně absolvovalo 72 procent studentů a 64 procent z řad veřejnosti.

Více informací na 602 581 772 nebo krph.nabor@pcr.cz.

Fyzické testy nanečisto k Policii ČR

KDY: 5.2.2025 od 12-14hod.

KDE: Sportovní hala Háječek, Holečkova 960/7, Hradec Králové; GPS: 50.2176331N, 15.8600547E

S sebou si stačí přinést sportovní oblečení, obuv a pití. Běh probíhá venku.

Při úspěšném splnění dostaneš osvědčení platné 1,5 roku.

mjr. Magdaléna Vlčková

17.1.2025

