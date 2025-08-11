Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy nanečisto v parku Mirakulum
Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo se chystáte jen navštívit Park Mirakulum? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční 13. září 2025 od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin v Parku Mirakulum v Milovicích (boční vstup viz mapa) a je určena pro širokou veřejnost. Rádi bychom zdůraznili, že není potřeba kupovat vstupenku do Parku Mirakulum.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte nejen vstupenku do Parku Mirakulum zdarma, ale také osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů!
prap. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
11. srpna 2025