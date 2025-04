Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzické testy nanečisto v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Přijďte si vyzkoušet fyzické testy nanečisto.

V pátek 6. června 2025 se v areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budou konat oblíbené fyzické testy nanečisto. Pokud si chcete vyzkoušet, zda máte fyzičku pro přijetí do služebního poměru, tak není nic jednoduššího, než si to prostě přijít vyzkoušet a zjistit, jak na tom jste.



Termín konání: 6. června 2025

Čas konání: 13:00 hodin (registrace: do 12:30)

Místo konání: areál Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje (Závodní 386/100, Karlovy Vary)

Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, pití a hlavně dobrou náladu



Svou účast registrujte na telefonním čísle 607 043 643 nebo e-mailu: krpk.nabor@pcr.cz, ať víme, s kým můžeme počítat.



V případě splnění obdržíte certifikát platný 1 rok.



Proč se stát policistou?

Práce u Policie ČR je zajímavá a nabízí uplatnění v různých složkách. Pokud uvažuješ o práci u policie, podívej se na tyto webové stránky, kde se dozvíš vše o náboru, kontakty na personalisty, jaké jsou požadavky pro přijetí a co Ti vše nabízíme.



Konkrétní informace pro uchazeče nalezneš na této stránce. Můžeš si prohlédnout ukázkové video konkrétních cviků, které obsahují fyzické testy a také si pročíst bodování jednotlivých cviků.



Co novým policistům nabízíme?

Nově nastupujícím policistům nabízíme benefity, jako například 110 000 Kč náborový příspěvek, 6 týdnů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 hod/týden), široké možnosti kariérního růstu a jistotu zvyšování služebního příjmu, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po patnácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspěvek.



Zaujalo Vás to?

Chcete se stát policistou, ale nevíte, zda zvládnete fyzické testy? Tak neváhejte, přijďte si fyzické testy vyzkoušet a přesvědčte se, jestli na to máte.

nprap. Jakub Kopřiva

30. 4. 2025

