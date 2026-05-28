Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Fyzické testy nanečisto v Karlových Varech
Přijďte si vyzkoušet fyzické testy k Policii České republiky.
V pátek 12. června 2026 se v areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budou konat oblíbené fyzické testy nanečisto. Pokud si chcete vyzkoušet, zda máte fyzičku pro přijetí do služebního poměru, tak není nic jednoduššího, než si to prostě přijít vyzkoušet a zjistit, jak na tom jste.
Termín konání: 12. června 2026
Čas konání: 14:00 hodin (registrace na místě od 13:30 hodin)
Místo konání: areál Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje (Závodní 386/100, Karlovy Vary)
Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, pití a hlavně dobrou náladu
Svou účast registrujte na telefonním čísle 607 043 643 nebo e-mailu: krpk.nabor@policie.gov.cz, ať víme, s kým můžeme počítat.
V případě splnění fyzických testů získáte certifikát pro přijímací řízení platný 18 měsíců.
Práce u Policie ČR je zajímavá a nabízí uplatnění v různých složkách. Pokud uvažujete o práci u policie, podívej se na naše webové stránky, kde se dozvíte vše o náboru, naleznete zde kontakty na personalisty, jaké jsou požadavky pro přijetí a co vše nabízíme.
Konkrétní informace pro uchazeče naleznete na této stránce. Můžete si prohlédnout ukázkové video konkrétních cviků, které obsahují fyzické testy a také si pročíst bodování jednotlivých cviků.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
28. 5. 2026