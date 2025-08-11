Policie České republiky  

Fyzické testy k Policii ČR nanečisto v parku Mirákulum

Přijďte se pobavit a zjistit, zda máte fyzičku jako policisté. 

Pokud je ti víc jak 18 let a není ti lhostejná bezpečnost v naší republice, pak určitě zvažuješ kariéru u Policie České republiky. Přijď si zcela nezávazně vyzkoušet fyzické testy, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Akce se uskuteční v sobotu 13. září 2025 v rámci Dne integrovaného záchranného systému v Parku Mirakulum.

Fyzické testy budou probíhat ve třech časech – od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin. Zúčastnit se může široká veřejnost, vstup je zdarma a není nutné kupovat vstupenku do parku. Registrace na místě probíhá vždy 30 minut před začátkem testů, a to po předložení občanského průkazu.

Testy se skládají ze čtyř disciplín:

  • člunkový běh
  • kliky
  • celomotorický test
  • běh na 1000 metrů

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: http://https://policie.gov.cz/clanek/informace-o-prijeti-k-pcr-prijimaci-rizeni.aspx 

Pokud splníš všechny disciplín na požadovanou úroveň, získáš osvědčení o splnění testů s platností 18 měsíců. A v případě že se skutečně rozhodneš zkusit štěstí v našich řadách, budeš mít třetinu přijímacího řízení hotovou.

Nezapomeň si vzít sportovní oblečení a obuv. Poznej zda máš na to, stát se policistou.

prap. Jiří Plesar
11.08.2025

