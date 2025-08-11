Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy k Policii ČR nanečisto v Berouně
Přijďte se pobavit a zjistit, zda máte fyzičku jako policisté
Pokud je ti víc jak 18 let a není ti lhostejná bezpečnost v naší republice, pak určitě zvažuješ kariéru u Policie České republiky. Přijď na atletický stadion Lokomotiva Beroun, kde si zcela nezávazně můžeš vyzkoušet fyzické testy, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Akce se uskuteční v sobotu 15. září 2025 od 13:00 hodin.
Zúčastnit se může široká veřejnost, vstup je zdarma, součástí akce bude ukázka policejní techniky.
Testy se skládají ze čtyř disciplín:
- člunkový běh
- kliky
- celomotorický test
- běh na 1000 metrů
Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: http://https://policie.gov.cz/clanek/informace-o-prijeti-k-pcr-prijimaci-rizeni.aspx
Pokud splníš všechny disciplín na požadovanou úroveň, získáš osvědčení o splnění testů s platností 18 měsíců. A v případě že se skutečně rozhodneš zkusit štěstí v našich řadách, budeš mít třetinu přijímacího řízení hotovou.
Nezapomeň si vzít sportovní oblečení a obuv. Poznej zda máš na to, stát se policistou.
prap. Jiří Plesar
11.08.2025