Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Fotbalové utkání v Plzni

V neděli 27. dubna 2025 od půl sedmé večer se v Doosan Aréně v Plzni uskuteční fotbalové utkání mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha. Fotbalový zápas byl s ohledem na vysoký počet fanoušků obou týmů vyhodnocen jako vysoce rizikový a vzhledem k tomu, že nelze vyloučit narušení klidu a veřejného pořádku, připravilo Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bezpečnostní opatření.



Přípravě bezpečnostního opatření jsme věnovali maximální pozornost a jsme připraveni v případě narušení veřejného pořádku okamžitě a efektivně zasáhnout.



Na dodržování pořádku a bezpečnosti nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu budou dohlížet policisté obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky a krajské pořádkové jednotky a zásahové jednotky. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou zajišťovat hlídky dopravní policie. Do policejního opatření budou nasazeni i kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, stejně tak i členové antikonfliktního týmu, policisté z oddělení služební kynologie se služebními psy a také policisté oddělení služební hipologie se služebními koňmi. Při realizaci bezpečnostního opatření samozřejmě úzce spolupracujeme také s pořadatelskou službou a se samotným klubem FC Viktoria Plzeň.



Před zápasem, v jeho průběhu a po jeho skončení budeme průběžně shromažďovat a vyhodnocovat aktuální informace i pomocí mobilního monitorovacího centra. Pod dohledem policistů budou samozřejmě i všechny příjezdové cesty do Plzně.



Žádáme nejen fanoušky obou mužstev, ale i všechny občany města Plzeň a její návštěvníky, aby v den konání zápasu svá vozidla parkovali na vyhrazených parkovištích, nebránili provozu a dbali pokynů policistů.



Dále bychom chtěli upozornit na zákaz zahalování obličejů a zákaz používání pyrotechniky. Její používání na stadionu představuje z důvodu možného zranění zde přítomných osob vysoké riziko. Dalším nebezpečím je i možnost vzniku požáru a poničení majetku stadionu. Použití pyrotechniky je kvalifikováno jako přestupkové jednání, za které může být uložena pokuta od 10 tisíc korun až do výše 50 tisíc korun, při opakovaném přestupku až 100 tisíc korun. To stejné platí i pro využívání pyrotechniky při přesunu na fotbalový stadion a při cestě z něj, stejně tak jako pro vnešení pyrotechnického výrobku na stadion.



por. Michaela Raindlová

26. dubna 2025

