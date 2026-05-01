Policie České republiky  

Fotbalové utkání se Slavií v neděli 17.5.2026 v HK
Dohlédneme na veřejný pořádek i dopravu.
V souvislosti s konáním fotbalového utkání s pražskou Slavií, které se uskuteční v neděli 17. května 2026 v Malšovické aréně, se zaměříme na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě.
Adekvátní počet policistů bude společně se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na veřejný pořádek, nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí. V případě potřeby budeme pružně reagovat na vzniklou situaci. Protiprávní jednání páchaná přímo na fotbalovém stadionu a v jeho bezprostředním okolí nám při každém zápase pomáhají dokumentovat a následně řešit kamery umístěné přímo v prostorách fotbalového stadionu.
Monitorovat situaci budou po celou dobu i policisté z antikonfliktního týmu, v hledáčku policistů bude nejen příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion, ale také jejich následný odjezd.
V souvislosti s konáním fotbalového utkání upozorňujeme proto občany, návštěvníky metropole a zejména motoristy na možná dopravní omezení, která mohou dočasně v různých částech města při přesunu fanoušků nastat. Dbejte proto nejen pokynů policistů, strážníků ale i pořadatelů.
mjr. Magdaléna Vlčková
14.5.2026