Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Fotbalové utkání s Beşiktaş JK - 6.8.2026
Veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě
V souvislosti s konáním fotbalového utkání s tureckým celkem Beşiktaş JK, které se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna 2026 od 19 h ve FINEP aréně, se zaměříme na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě.
Potřebný počet policistů z pořádkové, kriminální, cizinecké či dopravní služby, bude společně se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na veřejný pořádek, nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí.
Protiprávní jednání páchaná přímo na fotbalovém stadionu nám pomáhají dokumentovat a následně řešit kamery umístěné přímo v prostorách fotbalového stadionu. V těsném kontaktu jsme rovněž s pořadateli a bezpečnostní službou a v případě potřeby budeme reagovat na aktuální situaci. K zajištění bezpečnosti v Malšovické aréně: Prohlášení FC Hradec Králové V Malšovické aréně je bezpečnost zajištěna
Monitorovat situaci budou po celou dobu i policisté z antikonfliktního týmu, v hledáčku policistů bude nejen příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion, ale také jejich následný odjezd.
V souvislosti s opravami komunikací v okolí arény upozorňujeme občany, návštěvníky metropole a zejména motoristy na možná dopravní omezení, která je v místě konání čekají. Dbejte proto nejen pokynů policistů, strážníků ale i pořadatelů. Dopravní situaci mohou výrazně ovlivnit aktuální stavební práce v lokalitě. Rekonstrukce malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace v prostoru nadjezdu v Malšovicích, které omezují možnosti příjezdu ke stadionu. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon, zejména v době příjezdu před utkáním a následně po jeho skončení. Policisté budou dopravu průběžně monitorovat a v případě potřeby přijmou operativní opatření ke zvýšení její plynulosti. Přesto nelze vyloučit delší čekací doby.
Návštěvníkům doporučujeme využít v maximální možné míře městskou hromadnou dopravu. Více informací naleznete ZDE.
Rovněž apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů, dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti v okolí stadionu. Ohleduplným chováním a včasným příjezdem mohou fanoušci významně přispět k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
mjr. Magdaléna Vlčková
4.8.2026