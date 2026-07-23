Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Fotbalové derby v Malšovické aréně
Fanoušci by měli vyrazit s dostatečným předstihem.
V neděli 26. července 2026 se od 20:00 hodin ve FINEP aréně v Hradci Králové uskuteční utkání 1. kola nejvyšší fotbalové soutěže mezi FC Hradec Králové a FK Pardubice. Vzhledem k očekávané vysoké návštěvě derby a současným dopravním omezením v okolí stadionu žádáme návštěvníky o trpělivost a doporučujeme vyrazit na utkání s dostatečnou časovou rezervou.
Policisté v souvislosti s konáním utkání přijmou zvýšená bezpečnostní a dopravní opatření. V okolí stadionu i na příjezdových trasách budou policejní hlídky dohlížet na veřejný pořádek, bezpečnost fanoušků i plynulost dopravy.
Dopravní situaci mohou výrazně ovlivnit aktuální stavební práce v lokalitě. Rekonstrukce malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace v prostoru nadjezdu v Malšovicích, které omezují možnosti příjezdu ke stadionu.
Řidiči musí počítat s tvorbou kolon, zejména v době příjezdu před utkáním a následně po jeho skončení. Policisté budou dopravu průběžně monitorovat a v případě potřeby přijmou operativní opatření ke zvýšení její plynulosti. Přesto nelze vyloučit delší čekací doby.
Návštěvníkům doporučujeme využít v maximální možné míře městskou hromadnou dopravu. Více informací naleznete ZDE.
Rovněž apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů, dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti v okolí stadionu. Ohleduplným chováním a včasným příjezdem mohou fanoušci významně přispět k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
por. Martina Jandová
23.7.2026