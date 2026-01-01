Fotbalová utkání
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval mimo jiné poskytnutí následujících informací.
„Dotazy k sezóně 2022/2023:
A1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s fotbalovými utkáními (obecně) konanými od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
A2) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáními 1. české fotbalové ligy (Fortuna ligy) konanými od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
A3) Pokud nějaké částky k dotazům dle A1 a A2 nárokovány byly, žádám o poskytnutí kopií těchto žádostí a kopií příslušných vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy k sezóně 2023/2024:
B1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s fotbalovými utkáními (obecně) konanými od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
B2) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáními 1. české fotbalové ligy (Fortuna ligy) konanými od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
B3) Pokud nějaké částky k dotazům dle B1 a B2 nárokovány byly, žádám o poskytnutí kopií těchto žádostí a kopií příslušných vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy dosavadní části aktuální sezóny 2024/2025:
C1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s fotbalovými utkáními (obecně) konanými od 1. 7. 2024 do 30. 4. 2025? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
C2) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáními 1. české fotbalové ligy (Chance ligy) konanými od 1. 7. 2024 do 30. 4. 2025? Jakou částku Policie ČR od příslušných vlastníků nebo provozovatelů v souvislosti s těmito utkáními skutečně získala?
C3) Pokud nějaké částky k dotazům dle C1 a C2 nárokovány byly, žádám o poskytnutí kopií těchto žádostí a kopií příslušných vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy k finále MOL CUP 2024
D1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáním finále domácího fotbalového poháru (MOL CUP 2024) odehraným dne 22. května 2024 v Plzni mezi FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha? Jakou částku Policie ČR od příslušného vlastníka nebo provozovatele v souvislosti s tímto utkáním skutečně získala?
D2) Proběhl policejní zásah při tomto utkání na žádost pořadatele (z podnětu pořadatele, vlastníka nebo provozovatele), anebo z vlastního podnětu Policie ČR?
D3) Pokud nějaká částka k tomuto utkání nárokována byla, žádám o poskytnutí kopie příslušné žádosti a kopie vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy k finále MOL CUP 2022
E1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáním finále domácího fotbalového poháru (MOL CUP 2022) odehraným dne 18. května 2022 v Uherském Hradišti mezi 1. FC Slovácko a AC Sparta Praha? Jakou částku Policie ČR od příslušného vlastníka nebo provozovatele v souvislosti s tímto utkáním skutečně získala?
E2) Proběhl policejní zásah při tomto utkání na žádost pořadatele (z podnětu pořadatele, vlastníka nebo provozovatele), anebo z vlastního podnětu Policie ČR?
E3) Pokud nějaká částka k tomuto utkání nárokována byla, žádám o poskytnutí kopie příslušné žádosti a kopie vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy k utkání FK Mladá Boleslav vs. AC Sparta Praha
F1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáním 4. kola nadstavbové části Fortuna ligy 2023/2024 odehraným dne 18. května 2024 v Mladé Boleslavi mezi FK Mladá Boleslav a AC Sparta Praha? Jakou částku Policie ČR od příslušného vlastníka nebo provozovatele v souvislosti s tímto utkáním skutečně získala?
F2) Proběhl policejní zásah při tomto utkání na žádost pořadatele (z podnětu pořadatele, vlastníka nebo provozovatele), anebo z vlastního podnětu Policie ČR?
F3) Pokud nějaká částka k tomuto utkání nárokována byla, žádám o poskytnutí kopie příslušné žádosti a kopie vyčíslení nárokovaných nákladů.
Dotazy k utkání AC Sparta Praha vs. SK Slavia Praha
G1) Jakou částku Policie ČR podle § 7a odst. 3 zákona o podpoře sportu nárokovala v souvislosti s utkáním 25. kola Chance ligy 2024/2025 odehraným dne 8. března 2025 v Praze mezi AC Sparta Praha a SK Slavia Praha? Jakou částku Policie ČR od příslušného vlastníka nebo provozovatele v souvislosti s tímto utkáním skutečně získala?
G2) Proběhl policejní zásah při tomto utkání na žádost pořadatele (z podnětu pořadatele, vlastníka nebo provozovatele), anebo z vlastního podnětu Policie ČR?
G3) Pokud nějaká částka k tomuto utkání nárokována byla, žádám o poskytnutí kopie příslušné žádosti a kopie vyčíslení nárokovaných nákladů.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli následující informace.
Policie České republiky od sezóny 2022 do současné doby podle § 7a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, nevyužila možnosti nárokovat v souvislosti s fotbalovým utkáním od příslušných vlastníků nebo provozovatelů proplácení vynaložených nákladů, a to i v případě finále MOL CUP 2024, které proběhlo dne 22. května 2024 v Plzni mezi celky FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha.
Při finále MOL CUPu 2024 byl pořadatelem FAČR, který si pronajal na finále od vlastníka fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň fotbalový stadion. Před utkáním bylo mezi FAČR a Policii České republiky sepsáno místní ujednání, kde byl zavazující počet členů pořadatelské služby a daná kritéria při fotbalovém utkání. Při finále MOL CUPu po fotbalovém utkání proběhl zákrok Policie České republiky na základě ústní žádosti bezpečnostního manažera FAČR, který byl v bezprostředním kontaktu s velitelem bezpečnostního opatření.
Při finále MOL CUPu, které se konalo dne 18. 5. 2022 mezi celky 1. FC Slovácko a AC Sparta Praha, po dohodě s bezpečnostním manažerem FAČR, který finále pořádal, bylo po veliteli bezpečnostního opatření požadováno, aby vzhledem k vyhrocené situaci, která panovala již před fotbalovým utkáním a vzhledem k vývoji utkání, Policie České republiky zajistila klidný průběh závěrečného ceremoniálu. Na základě výše uvedeného Policie České republiky na žádost bezpečnostního manažera nastoupila na hrací plochu 10 minut před ukončením fotbalového utkání.
Fotbalové utkání 4. kola nadstavbové části 2023/2024, které se odehrálo dne 18. 5. 2025 mezi celky FK Mladá Boleslav a AC Sparta na fotbalovém stadionu v Mladé Boleslavi, přičemž v případě vítězství AC Sparty Praha by se již v daném kole stal tento tým mistrem ligy, hrozil hromadný vstup na hrací plochu. Na základě výše uvedeného bylo před utkáním dohodnuto mezi majitelem klubu a Policii České republiky, "před ukončením utkání Policie ČR zajistit tribunu hostů před protiprávním jednáním", a vzhledem k vývoji utkání bylo nutné přistoupit k policejnímu zákroku.
Při fotbalovém utkání 25. kola, které proběhlo dne 8. března 2025 mezi celky AC Sparta Praha a SK Slavia Praha, konaném v epet ARENĚ v Praze na Letné, proběhl policejní zákrok, který nesnesl odkladu, z toho důvodu, že docházelo k napadání fanoušků SK Slavia Praha mezi sebou navzájem. Policie České republiky v danou dobu prováděla kontrolu poškozených toalet a následně zakročila.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 16. 2. 2025