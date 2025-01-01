Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Fotbal v Edenu
Pražská policie chystá v souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním Chance ligy mezi mužstvy SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava v Edenu adekvátní bezpečnostní opatření.
Na opatření, jehož cílem je především bezproblémový průběh utkání, se budou podílet policisté z pořádkové, kriminální a cizinecké policie. Dále členové speciální a krajské pořádkové jednotky. Policisté budou již v průběhu dne monitorovat pohyb fanoušků fotbalových celků na území metropole. V případě potřeby bude zajištěn i jejich doprovod ke stadionu. Před začátkem utkání a také po jeho skončení se budou v okolí stadionu s velkou pravděpodobností tvořit kolony, které budou usměrňovat dopravní policisté. Parkovací kapacity kolem stadionu nejsou neomezené, proto žádáme návštěvníky utkání, aby pokud možno nechali svá vozidla doma, případně využili záchytná parkoviště na okraji metropole a v co největší míře využili městskou hromadnou dopravu nebo vlak.
por. Mgr. Jan Rybanský
31: říjen 2025