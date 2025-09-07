Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Formule na dálnici D4
Řidiče vozu se nám podařilo na místě zastavení ztotožnit.
V neděli 7. září 2025, ve čtvrt na devět ráno, jsme přijali na tísňové lince 158 oznámení, že na benzínovou čerpací stanici u Dobříše přijela formule. Za dvě minuty po prvním oznámení, nám další oznamovatel sdělil, že formule se řítí po dálnici D4 ve směru na Příbram.
Operační důstojník ihned povolal několik policejních hlídek a také vrtulník do pátrací akce po řidiči formule. Do téměř 15 minut od oznámení se podařilo policistům z příbramského obvodního oddělení jezdce zastavit v obci Buk, kde ho ztotožnili jako 51letého muže. Šofér formule se podrobil dechové zkoušce a testu na drogy, oba výsledky byly negativní.
Hlídka jedenapadesátiletého muže převezla na obvodní oddělení k podání vysvětlení, nicméně ten se odmítl k čemukoliv vyjádřit. Policisté tak celou věc budou postupovat příslušnému správnímu orgánu k řešení. Ve správním řízení hrozí řidiči formule, kterého jsme na místě za volantem ztotožnili, pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení.
V minulosti jsme již opakovaně řešili jízdu formule na dálnici, ale dříve nebylo možné prokázat, vzhledem k helmě na hlavě, kdo konkrétně tento vůz řídil. Tentokrát je situace jiná, neboť jsme řidiče ztotožnili na místě zastavení.
Závodní auta tohoto typu nejsou schválená k provozu na pozemních komunikacích, protože nesplňují zákonné technické požadavky. Formule má ostré hrany, nemá světla, blinkry, registrační značky ani další prvky důležité pro bezpečný provoz na komunikacích. Jízda formule či jiného takového závodního speciálu je nebezpečná nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. září 2025