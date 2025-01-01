Finanční referent / účetní
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor rozpočtu a účetnictví - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 5 – Smíchov, Nádražní 16
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zpracování dokladů v systému SAP
- vystavování dokladů pro zaúčtování
- příprava a kontrola účetních dokladů
- podílení se na zpracovávání měsíčních a ročních účetních závěrek
- práce se spisovou službou
Platové podmínky a další benefity
- mzdové rozpětí 23.110,- Kč – 35.770,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní příplatek dle dosahovaných výsledků
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- vzdělávací kurzy
- benefity FKSP
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
- možnost ubytování na ubytovně zaměstnavatele
Požadujeme
- ukončené středoškolské vzdělání
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- spolehlivost pečlivost, samostatnost, sebekontrola, flexibilita
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
- odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
- schopnost samostatného řešení úkolů a kreativita
- státní občanství ČR
- trestní i občanská bezúhonnost
- praxe v uvedené problematice výhodou
- práce na PC, znalost MS OFFICE
Výhodou
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu jana.dostalova6@pcr.cz s předmětem „finanční referent“. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.