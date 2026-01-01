Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Finanční referent

KŘP Karlovarského kraje, kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Sokolov, ul. Jednoty 1773, Sokolov
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • spolupracovat při přípravě a realizaci projektů s kompetentními útvary
  • shromažďovat podklady pro podání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU
  • zpracovávat veškerou administraci v souladu s pravidly jednotlivých dotačních programů
  • zajišťovat podání žádosti a povinných příloh orgánům k tomu určeným v termínech stanovených jednotlivými výzvami
  • aktivně vyhledávat možnosti realizace projektů KŘ v rámci vyhlašovaných výzev operačních programů a možností jejich financování z cizích zdrojů, koordinovat přípravy a realizaci projektů KŘP Karlovarského kraje financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie
  • řešit koordinaci podkladů a projektů pro zajišťování finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (evropské fondy, dotace, granty, pilotní projekty) ve spolupráci s dalšími odbory KŘ
  • plnit povinnosti koordinátora v projektovém týmu určeném interními akty řízení při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou 29.090,- Kč – 42.050,- Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • zaručená mzda 35. 840,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské)
  • samostatnost, důslednost, pečlivost, schopnost orientovat se v právních předpisech, schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, komunikativnost
  • výborná znalost práce na PC
  • řidičský průkaz skupiny B
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • plný úvazek – 40 hodin týdně
  • termín pro zaslání životopisu: do 15. 5. 2026  
  • možnost nástupu: 1. 6. 2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jiri.halada@pcr.cz, nebo michaela.tischerova@pcr.cz s předmětem „finanční referent“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího kanceláře náměstka krajského ředitelství policie pro ekonomiku, tel. číslo: 974 361 249.

