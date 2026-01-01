Finanční referent
KŘP Karlovarského kraje, kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Sokolov, ul. Jednoty 1773, Sokolov
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- spolupracovat při přípravě a realizaci projektů s kompetentními útvary
- shromažďovat podklady pro podání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU
- zpracovávat veškerou administraci v souladu s pravidly jednotlivých dotačních programů
- zajišťovat podání žádosti a povinných příloh orgánům k tomu určeným v termínech stanovených jednotlivými výzvami
- aktivně vyhledávat možnosti realizace projektů KŘ v rámci vyhlašovaných výzev operačních programů a možností jejich financování z cizích zdrojů, koordinovat přípravy a realizaci projektů KŘP Karlovarského kraje financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie
- řešit koordinaci podkladů a projektů pro zajišťování finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (evropské fondy, dotace, granty, pilotní projekty) ve spolupráci s dalšími odbory KŘ
- plnit povinnosti koordinátora v projektovém týmu určeném interními akty řízení při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou 29.090,- Kč – 42.050,- Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- zaručená mzda 35. 840,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské)
- samostatnost, důslednost, pečlivost, schopnost orientovat se v právních předpisech, schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, komunikativnost
- výborná znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- plný úvazek – 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 15. 5. 2026
- možnost nástupu: 1. 6. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jiri.halada@pcr.cz, nebo michaela.tischerova@pcr.cz s předmětem „finanční referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího kanceláře náměstka krajského ředitelství policie pro ekonomiku, tel. číslo: 974 361 249.