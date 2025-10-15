Policie České republiky  

Finanční gramotnost – Jak na peníze?

Tým prevence Města Mělníka uspořádal pro žáky 6. tříd interaktivní program zaměřený na základy finanční gramotnosti. 

V pořadí již 13. sociálně preventivně zážitkový projekt připravil osvědčený tým složený z preventistů z řad Policie České republiky, městské policie a muzejní edukátorky. Program probíhal od čtvrtka 2. října do pátku 10. října 2025 na půdě Regionálního muzea Mělník. Hlavním cílem bylo srozumitelně a prakticky děti seznámit s hlavními tématy týkající se zacházení s financemi, jak v reálném prostředí, tak i virtuálním světě.

A proč právě žáci 6. tříd? Přecházejí na druhý stupeň, kdy se od nich očekává jistá míra samostatnosti a to i ve směru finančním. Nakládají s kapesným, někteří mají bankovní účty, aktivně používají platební kartu, nakupují/prodávají na internetu, kupují a zdokonalují své on-line hry. Z tohoto důvodu se tým prevence zaměřil právě na ně. Žáci si zkusili vytvořit rodinný rozpočet, dozvěděli se o bezpečných platebních metodách, ale i o nástrahách v kyberprostoru (aktuální typy podvodného jednání). Vyzkoušeli si, jak správně sestavit bezpečné heslo. Nechyběl ani malý exkurz do historie peněz. A to vše během 90 minut.

Žákům i pedagogům se projekt líbil a již se těší na další zážitkový program.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
15.10.2025

Finanční gramotnost

