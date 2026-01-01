Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Filip dal šanci onkologickému pacientovi na život
Skromný policista, na kterého jsme na policejním ředitelství na Vysočině právem pyšní.
Příběh sympatického kolegy – policisty z pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina – je velmi silným příběhem, na jehož konci je obrovská naděje. Naděje, že díky Filipově odvaze a ochotě bez váhání pomoci druhému, má někdo šanci vyléčit se. Sedmatřicetiletý pprap. Filip Milfajt daroval letos na jaře na specializovaném pracovišti na hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň kostní dřeň a dal tak šanci na život onkologicky nemocnému pacientovi. Tento příběh je o to silnější, protože příjemcem kostní dřeně bylo malé dítě.
Filip slouží u Policie České republiky od roku 2018. Pomáhat druhým lidem pro něho bylo vždy něčím zcela přirozeným, i proto si zvolil náročné povolání policisty. Jako každý začínající policista zamířil do základní odborné přípravy do Brna. A právě v Brně ve škole pro začínající policisty ho oslovila kampaň „Podpořme darování kostní dřeně“, ve které se mezi policisty získávali noví dobrovolníci, kteří se nechali zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. A vlastně už tehdy se začal psát onen příběh o pomoci druhým. Filip tehdy nemohl tušit, zda ho někdy v budoucnu budou k dárcovství potřebovat. Ale po mnoha letech se tak přece jenom stalo. Bylo to letos, když Filipovi zazvonil telefon a na druhém konci zazněla informace, že v registru dárců vyšla shoda s pacientem, který akutně potřebuje vhodného dárce.
„Ani na chvilku jsem nezaváhal, ale musím přiznat, že to bylo docela překvapení, vlastně už jsem ani nepočítal s tím, že by se mi mohli z registru někdy ozvat, protože od té doby, co jsem byl v „zopce“ utekl poměrně dlouhý čas,“ popisuje policista a dodává, že první vyšetření aktuálního zdravotního stavu se uskutečnilo v Brně. Pak následovaly důležité pokyny, co má dělat, jak se stravovat, pět dnů si musel píchat speciální injekce, aby mohly proběhnout samotné odběry. Aplikaci injekcí si Filip domluvil se zdravotní sestřičkou, protože jak sám, říká, sám by to asi nedokázal, i když kdoví. Pak už přišel ten den „D“ a samotný zákrok, který se uskutečnil ve fakultní nemocnici, kde podstoupil odběr krvetvorných buněk z periferní krve.
Do zdravotnického zařízení Filipa doprovodila jeho přítelkyně Denisa, která je také policistkou. „Samotný proces odběrů byl poměrně náročný, protože se musí napíchnout obě ruce, ale na jedné ruce mi žíla dvakrát praskla, takže se zaváděla kanyla pod biceps. Však tam mám ještě pár modřin. Proto pro mě bylo hodně důležité mít vedle sebe někoho blízkého,“ svěřuje Filip s tím, že v nemocnici byli všichni úžasní, všechno mu podrobně vysvětlili, včetně možných rizik, která při podobných zákrocích samozřejmě vždycky existují.
Únava trvající pár dnů a modřina na ruce, to bylo jediné, co Filip na sobě po zákroku pozoroval. Jinak byl naprosto v pořádku, vrátil se domů a po pár dnech do služby se skvělým pocitem, že svým skutkem dal šanci na život nemocnému člověku. Neví, kdo jeho krev dostal, vše probíhá anonymně a na bázi dobrovolnosti. Jediné, co ví je, že se jedná o onkologického pacienta dětského věku. Filip by vyprávěním svého příběhu rád vyslal vzkaz dalším lidem. Doufá, že na základě svojí zkušenosti dovede další možné dárce k rozhodnutí jít darovat kostní dřeň. „Ten pocit, že někomu můžete zachránit život, totiž opravdu stojí za to,“ dodává a kouká na hodinky, protože během pár minut už musí odjíždět společně s kolegy na výcvik v rámci služební přípravy.
Transplantace kostní dřeně může zachránit životy v mnoha závažných zdravotních stavech. Buňky kostní dřeně, stejně jako krev, jsou cenným lékem, který nelze vyrobit uměle. Často představují jedinou šanci na život pro pacienty, kteří je potřebují. Kostní dřeň nelze skladovat, takže když pacient potřebuje transplantaci, začíná proces hledání kompatibilního dárce.
Poděkování pro Filipa míří také z Fakultní nemocnice Plzeň, kde se nachází transplantační centrum v České republice komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk. „Pan Filip Milfajt, který je registrován v Českém národním registru dárců kostní dřeně byl vybrán nejmenovaným transplantačním centrem jako ideální dárce pro jejich dětského pacienta. I přes svoje pracovní vytížení byl velmi ochoten spolupracovat s námi při plánování předodběrového vyšetření a vlastního odběru, který následně podstoupil. Tento jeho čin je hoden následování a patří mu za něj velký dík,“ uvedla lékařka hematologicko-onkologického oddělení MUDr. Marcela Hrabětová.
Ve středu 17. června policista převzal na slavnostním setkání policistů a občanských zaměstnanců, které se konalo u příležitosti 35. výročí od vzniku novodobého policejního sboru, skleněnou plaketu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za projevení odvahy a osobní statečnosti, písemné poděkování a kázeňskou odměnu z rukou policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška a krajského policejního ředitele brig. gen. Mgr. Miloše Trojánka. Kolegyně a kolegové z pohotovostního a eskortního oddělení se k poděkování přidávají a vzkazují, že jsou na svého kolegu právem hrdi.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
19. červven 2026