Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Fiktivní voják ženu připravil o více než sto tisíc korun

ROKYCANSKO – Neznámý pachatel si s poškozenou čtyřiatřicetiletou ženou psal několik měsíců a ta mu prostřednictvím většího množství plateb postupně zaslala necelých 105 000 korun.

Vše začalo zhruba na přelomu let 2023 a 2024, kdy na jedné ze sociálních sítí útočník ženu vyhledal a kontaktoval. Vystupoval jako voják americké armády bojující na misi v blíže nezjištěném místě. Dále ji přesvědčil o tom, že po splnění mise se chce přestěhovat do České republiky a trvale v ní žít. V této návaznosti ženu v únoru 2024 požádal o to, aby mu v jejím bydlišti uschovala balíček s osobními věcmi s tím, že si je nejdéle v srpnu roku 2024 vyzvedne. Mělo to samozřejmě háček, který spočíval v uhrazení přepravních poplatků, protože on měl kvůli misi zablokované všechny bankovní účty. Poškozená tak v průběhu února 2024 za tímto účelem zaslala 5 různých plateb ve výši zhruba od 12 do 17 tisíc korun. Žádný balíček neobdržela, nicméně i přesto pokračovala v komunikaci a v průběhu května téhož roku ji údajný voják přesvědčil k zaslání dalších finančních prostředků, které potřeboval na cestu do České republiky. Znovu ji ujistil, že všechno zaplatí ve zmíněném srpnu 2024. Od konce května a v měsíci červnu tedy poslala dalších 8 plateb od jednoho do osmi tisíc korun. Po těchto platbách již komunikace ze strany údajného vojáka skončila. V srpnu 2024 pak žena požadovala vrácení zaslaných prostředků, k tomu však do dnešního dne nedošlo. Rokycanští kriminalisté ve věci tedy zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a případem se dále zabývají.



nprap. Ondřej Hodan

6. ledna 2025

vytisknout e-mailem