Ferrari F 142 – 458 Italia

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):

 „V červenci 2022 zařadila Policie do aktivní služby vozidlo Ferrari F 142 – 458 Italia, které bylo zabaveno coby majetek pocházející z trestné činnosti. V této souvislosti žádáme Policii ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací:
1. Kolik činily celkové náklady na provoz od 1. července 2024 do 1. července 2025? Uveďte členění na jednotlivé kapitoly (náklady na tankování, pojištění, pneumatiky, servis a podobně) v podrobnosti jakou máte k dispozici.
2. Kolik činil celkový nájezd předmětného vozidla od 1. července 2024 do 1. července 2025?
3. Uveďte, k čemu bylo předmětné vozidlo využíváno od 1. července 2024 do 1. července 2025.
4. Pokud vozidlo v zimním období nejezdilo, uveďte od kdy do kdy.
5. Pokud předmětné vozidlo od 1. července 2024 do 1. července 2025 havarovalo, uveďte základní informace o těchto nehodách.“


Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:

Ad 1) Celkové náklady na provoz vozidla Ferrari F 142 – 458 Italia v období od 1. července 2024 do 1. července 2025 činily celkem 123 331, 41,- Kč včetně DPH. Tyto náklady se člení následovně:

  • náklady na pohonné hmoty: 80 782,41 Kč,
  • náklady na pojištění nevznikly, neboť vozidlo je zařazeno do integrovaného záchranného systému,
  • náklady na pneumatiky: 0 Kč,
  • náklady na servis: 42 549,00 Kč.

Ad 2) V uvedeném období činil celkový nájezd předmětného vozidla 14 049 km.

Ad 3) Vozidlo bylo využíváno k přímému výkonu služby v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na dálniční síti České republiky a rovněž k prezentacím služby dopravní policie.

Ad 4) V zimním období nebylo vozidlo provozováno, a to od 3. listopadu 2024 do 9. dubna 2025.

Ad 5) V uvedeném období nebylo vozidlo účastníkem žádné dopravní nehody.

kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025

