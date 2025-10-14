Fenomén sdílení nebezpečné jízdy na sociálních sítích
Varujeme před trendem, kdy řidiči natáčejí a zveřejňují své nebezpečné a protiprávní chování během jízdy a umisťují ho na sociální sítě. Takový obsah podporuje napodobování a vytváří falešný dojem, že porušování pravidel je bez následků. Připomínáme, že zákon o silničním provozu vyžaduje plné věnování se řízení a zakazuje držení telefonu při řízení. Smyslem není cenzura, ale ochrana života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
V posledních době evidujeme nárůst videí a fotografií, které zachycují nebezpečné a protiprávní chování za volantem. Nejčastěji jde o výrazné překročení rychlosti a používání mobilního telefonu při řízení. Sdílením takového obsahu nevzniká zábava, ale reálné riziko. Sociální sítě posilují nápodobu a posouvají hranice přijatelného chování v silničním provozu. Každý podobný pokus je střetem s pravidly, která mají chránit život a zdraví všech účastníků silničního provozu.
Současně je potřeba upozornit, že dokazování takových skutků je za současné právní úpravy velice komplikované. Náš právní řád nepostihuje propagaci takovéhoto protiprávního jednání, ale vždy musí být prokázáno, kdo vozidlo skutečně řídil, kdy a kde se jednání odehrálo, a také je pro nás důležité kdo obsah pořídil a zveřejnil. Bez přesného místa a času, bez jasné identifikace řidiče a bez původního, neupraveného záznamu nelze protiprávní jednání spolehlivě prokázat. U záznamů se navíc zkoumá jejich autenticita, případné úpravy a návaznost na další důkazy.
Naším dlouhodobým cílem je, aby se každý řidič v pořádků vrátil domů. Natáčet a zveřejňovat protiprávní jednání není odvaha, ale hazard. My budeme i nadále dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu, vyhledávat nebezpečné chování a v rámci zákonných možností jej postihovat. Prosíme, respektujte pravidla, odložte telefon a buďte ostatním příkladem.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP
14. října 2025