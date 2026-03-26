Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Fejková nahota, skutečné následky!
Stačí pár kliknutí
Od začátku roku evidujeme v ČR jednotky případů. Nejedná se o rozšířený fenomén, ale jen pro jistotu: Sdílení nebo vytváření upravených intimních snímků bez souhlasu dotčené osoby, je zásah do její důstojnosti, soukromí i identity a pachatelům hrozí trestní postih.
Od začátku roku policisté v Ústeckém kraji evidují případy zneužití aplikací, které dokáží digitálně „svlékat“ osoby na fotografiích. Takové jednání není jen neetické, ale zároveň může krom jiného naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření dle ustanovení § 191a trestního zákoníku. V základní skutkové podstatě hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na dvě léta.
Tato právní úprava reaguje na nárůst kybernetické kriminality a digitálního násilí, konkrétně na ochranu důstojnosti a osobnostních práv v éře pokročilých technologií, kdy lze snadno vytvořit věrohodný falešný obsah. Sdílení nebo vytváření upravených intimních snímků bez souhlasu dotčené osoby, je zásah do její důstojnosti, soukromí i identity.
Nebát se o tom mluvit, znamená chránit nejen sebe, ale i ostatní. V případě, že se stanete obětí, obraťte se na policii.
Nepodporujte podobné aplikace ani jejich obsah
26.března 2026
mjr. Mgr. Kamil Marek