Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Fejková nahota, skutečné následky!

Stačí pár kliknutí 

Od začátku roku evidujeme v ČR jednotky případů. Nejedná se o rozšířený fenomén, ale jen pro jistotu: Sdílení nebo vytváření upravených intimních snímků bez souhlasu dotčené osoby, je zásah do její důstojnosti, soukromí i identity a pachatelům hrozí trestní postihUmělá inteligence.

Od začátku roku policisté v Ústeckém kraji evidují případy zneužití aplikací, které dokáží digitálně „svlékat“ osoby na fotografiích. Takové jednání není jen neetické, ale zároveň může krom jiného naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření dle ustanovení § 191a trestního zákoníku. V základní skutkové podstatě hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na dvě léta.

Tato právní úprava reaguje na nárůst kybernetické kriminality a digitálního násilí, konkrétně na ochranu důstojnosti a osobnostních práv v éře pokročilých technologií, kdy lze snadno vytvořit věrohodný falešný obsah. Sdílení nebo vytváření upravených intimních snímků bez souhlasu dotčené osoby, je zásah do její důstojnosti, soukromí i identity.

Nebát se o tom mluvit, znamená chránit nejen sebe, ale i ostatní. V případě, že se stanete obětí, obraťte se na policii.

Nepodporujte podobné aplikace ani jejich obsah

26.března 2026
mjr. Mgr. Kamil Marek

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 