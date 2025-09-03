Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Fasáda jako plátno – škoda za statisíce
Obří nápis na fasádě prodejny způsobil škodu za 200 tisíc korun.
Policie v Hradci Králové šetří případ rozsáhlého poškození fasády prodejny Möbelix v ulici Rovná. Dosud neznámý pachatel v období od 18. srpna do 29. srpna 2025 vytvořil na budově bílou barvou nápis o rozměrech 60 × 1,9 metru. Posprejovaná plocha tak dosáhla celkové velikosti 114 m².
Tímto jednáním vznikla škoda ve výši přibližně 200 tisíc korun. Tento případ kvalifikujeme jako poškození cizí věci, za který pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody.
Tímto žádáme občany, kteří si v uvedeném období všimli podezřelého pohybu osob v okolí prodejny Möbelix, nebo mají jakékoli informace vedoucí k objasnění případu, aby se neprodleně obrátili na linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové 1 📞 974 526 651.
Vandalismus je nejen trestným činem, ale i projevem neúcty k veřejnému prostoru a majetku. Policie apeluje na veřejnost, aby si všímala svého okolí, nebála se oznámit podezřelé jednání a pomohla tak chránit společný prostor před podobnými útoky.
por. Bc. Martina Jandová
3.9.2025