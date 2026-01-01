Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Fantom vloupání do vozidel, školské zařízení se mu však stalo osudné
Ostravští policisté zadrželi pachatele přímo na místě činu. Do školy zřejmě nepřišel za vzděláním.
Operační důstojník v minulých dnech na tísňovou linku 158 přijal oznámení o narušení školského objektu v Ostravě-Zábřehu. Jen do několika málo minut se na místo dostavili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava. Tam už je čekal oznamovatel, který stál poblíž otevřeného okna. Uvnitř se nacházel pachatel, který právě přes okno do budovy vnikl. Policisté muže vyzvali, aby dal ruce nad sebe a měli ho po celou dobu pod kontrolou. Následně ho zadrželi, poté přivolali další hlídky a zkontrolovali objekt, zda se tam nenachází ještě jiná osoba. Jak se ukázalo, zadržený muž měl pod oknem nachystaný lup v podobě notebooku, manikúry a příruční kasy s finanční hotovostí. Na místo se také dostavili kriminalisté, kriminalistický technik a kynolog se svým čtyřnohým parťákem. Už při ztotožnění zadrženého policisté věděli, že je v hledáčku kolegů z kriminálky.
Kriminalisté z Ostravy-Přívozu již měli na něho nastřádané důkazy především do případů vloupání do vozidel. Ukázalo se, že během měsíce měl vloupat zhruba do dvaceti vozidel především v Moravské Ostravě a Přívozu. Modus operandi byl v mnoha případech stejný. Použití nářadí a rozbití skel u oken. V jiných případech naopak měl vypáčit například dveře. Jakmile byl uvnitř, auto měl prohledat včetně zavazadlového prostoru a vzít vše, co tam našel. Většinou měl brát nářadí, batoh s notebookem, doklady s platební kartou, ale v jednom případě měl odcizit krabici s dětským oblečením. Ve dvou případech měl vniknout do objektů, přičemž u toho posledního se mu to stalo osudné. Jeho jednáním byla způsobena škoda přes 400.000 korun. Komisař 31. letého muže s bohatou trestní minulostí obvinil z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný muž se ke všem 21 skutkům doznal a s kriminalisty spolupracoval. Dokonce vydal ještě některé odcizené věci, které nestačil prodat, a tak budou moci být vráceny zpět majitelů. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
Kriminalisté nadále na případu pracují, shromažďují další důkazní materiály a není vyloučeno, že mu budou prokázány další případy, tudíž dojde k rozšíření trestního stíhání u obviněného muže.
Každopádně bychom rádi připomenuli několik zásadních rad.
Policisté stále apelují na řidiče vozidle, aby při jejich odchodu je řádně uzamkli, a především nenechávali viditelně v autech cenné věci či doklady. I prázdný batoh může být pro zloděje lákadlem, a i když nedojde k odcizení, tak škoda poškozením může být několikatisícová. Majitelům či řidičům dodávkových vozidel doporučujeme, nenechávat v nich odložené nářadí či přístroje, které jsou taktéž lákadlem pro zloděje. Pamatujte, že auto není trezor.
por. Bc. Eva Michalíková
dne 30. dubna 2026