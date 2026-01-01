Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Fantom vloupání do objektů a vozidel byl poslán za mříže
Ostravští kriminalisté měli neprůstřelné důkazy a prokázali mu více jak dvacet skutků.
Policisté napříč Ostravou pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal jak do objektů, tak vozidel. První oznámení jsme přijali na konci října loňského roku. Napadené objekty byly opravdu různého charakteru, a to například garáže, rodinné domy, prodejny, sklepní kóje, ale jeho cílem byly také osobní vozidla, ať už byly zaparkované volně na parkovištích, nebo na pozemcích rodinných domů. Pachatel svou činnost soustředil nejen do různých částí Ostravy, ale i do její okolí, například Polanky nad Odrou nebo Staré Bělé. Dokonce neměl problém během jedné noci spáchat více skutků. Kriminalisté napříč Ostravou spolupracovali, přičemž měli společný cíl, ustanovit pachatele. Shromažďovali důkazní materiály, vyhodnocovali získané informace a zjišťovali, zda případy spolu nesouvisí a nemají stejného pachatele. Úzká spolupráce mezi policisty vedla ke ztotožnění podezřelé osoby. Tím byl 27letý muž, kterému se poslední skutek stal osudným.
Operační důstojník na konci minulého týdne v brzkých ranních hodinách přijal oznámení od ženy, která sdělila možné protiprávní jednání. Uvedla, že viděla mladého muže, který se měl pokusit vloupat do jednoho rodinného domu v Ostravě-Svinově. Perfektně pachatele popsala, což napomohlo k jeho dopadení. Na místo se vydala hlídka z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 1, která při pátrání poblíž místa činu spatřila muže krčícího se za keřem stromu na bílém jízdním kole. Díky osobní znalosti policisté věděli, že právě na tohoto mladíka již mají spadeno porubští kriminalisté. Vzhledem k tomu, že byl důvodně podezřelý z pokusu vloupání do objektu, byl na místě policisty zadržen.
Do své gesce si podezřelého muže převzali kriminalisté 4. oddělení obecné kriminality Ostrava. Díky operativní činnosti a důkazům, kterými disponovali, se podařilo muži prokázat více jak dvacet skutků se škodou přes 400.000 korun. Při vloupání do vozidel měl mnohdy využít situace, že nebyly zamčené. Auta měl prohledat a brát věci, které tam poškození nechali, například doklady, platební karty, oblečení, ale také v jednom případě finanční hotovost přes 100.000 korun. Také při vloupání do objektů měl mnohdy u těchto využít otevřených dveří. Jindy měl však použít hrubou sílu. Například měl rozbít skleněné výplně oken, nebo za použití nářadí vypáčit zámek dveří a následně vniknout do vnitřních prostor, kde měl vzít mimo jiné jízdní kolo, koloběžku, nářadí, elektroniku, ale také alkohol. Díky precizní práci se porubským kriminalistům podařilo zajistit některé odcizené věci (jízdní kolo, DVD přehrávač, koloběžku…). Tyto tak mohly být poškozeným osobám vráceny.
Komisař zahájil trestní stíhání 27letého muže a obvinil ho z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, jemuž státní zástupce vyhověl, a proto dal návrh na vazební stíhání. Tento návrh byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení.
Každopádně bychom rádi připomenuli několik zásadních rad.
Policisté majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Také na zahradách svých pozemků nenechávejte volně odložené cenné věci. Mohou být právě lákadlem pro zloděje. A v neposlední řadě doporučujeme i uzamknutí osobních vozidel, a to i v případě, že jsou zaparkovány na zahradách. Nenechávejte v autech viditelně odložené věci. Pamatujte na to, že auto není trezor.
dne 12. února 2026
por. Bc. Eva Michalíková