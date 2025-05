Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Fantom v akci a zloděj opět za mřížemi

SEMILSKO – Služební pes Fantom si pro nenapravitelného zloděje doběhl do řepného pole v Ohrazenicích krátce po spáchání trestných činů.

V úterý 29. dubna dopoledne policisté na lince 158 přijali oznámení z Ohrazenic u Turnova. Oznamovatel v něm uvedl, že aktuálně mu po zahradě u rodinného domu pobíhá cizí muž, který se schoval nejprve v kůlně a poté přes plot utekl ze zahrady pryč. Na místo okamžitě vyjeli turnovští policisté, kteří mimo jiného zjistili, že uvedený neznámý muž po odmontování sklepního okénka vnikl i do domu, kde byl k jeho překvapení přistižen ženou, která společně se svým mužem – oznamovatelem v domě bydlí.

Policisté po neznámém muži dle uvedeného popisu začali v okolí intenzivně pátrat. V tomto pátrání jim velmi pomohl všímavý muž, který se kolem půl dvanácté všiml podezřelého, který v Ohrazenicích přelézá ploty, běhá po zahradách i kolem domů a na zádech má dva batohy. Tyto všechny informace také v té době zavolal policistům na linku 158. To už do Ohrazenic přijel i psovod se svým služebním psem Fantomem, kterého v podstatě nasadil okamžitě na „horkou stopu“. Fantom bez problému pachovou stopu vyhledal a sledoval ji mezi sadem a polem s řepkou. Po několika desítkách metrů našel dvě stokorunové bankovky, které v té době ještě neznámému zloději při útěku z místa činu vypadly. Fantom poté pokračoval po pachové stopě po cestě až do řepkového pole, kde po necelých dvou stech metrech nalezl ukrytého muže, po němž policisté pátrali. Už psovod dle své místní a osobní znalosti v něm poznal známého 42letého recidivistu z Jablonecka, který byl nedávno propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. Turnovští policisté ho následně zadrželi a převezli na služebnu.

Zadržený muž se policistům ve své výpovědi přiznal nejen k výše uvedenému vniknutí do rodinného domu, kde byl přistižen jeho obyvateli, ale ještě k vloupání do jednoho domu, a to také v týž den v Ohrazenicích. Z tohoto druhé domu, do kterého vnikl oknem, odcizil různé věci v celkové hodnotě téměř 30 tisíc korun – například tablet, hodinky, šperky, notebook, USB disk a různé nabíječky. Poškozením mechanismu okna způsobil majiteli domu škodu přesahující 3 tisíce korun.

Muž ovšem nebyl v převážně majetkové trestné činnosti žádným nováčkem. V době zadržení měl v rejstříku trestů již 29 záznamů o pravomocném odsouzení. Navíc z posledního výkonu trestu se vrátil na svobodu na konci března letošního roku.

Vzhledem k této skutečnosti se policisté z Obvodního oddělení v Turnově rozhodli celý uvedený případ z 29. dubna vést ve zkráceném přípravném řízení ve lhůtě do 48 hodin. V tomto poměrně krátkém čase intenzivně prováděli úkony trestního řízení v rámci, kterých 42letému zadrženému muži sdělili podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Celý spisovým matriál stačili předat státnímu zástupci a ten i příslušnému Okresním soudu v Semilech, kam následně byl i podezřelý k soudnímu jednání převezen přímo z policejní cely. Soudce poté v rámci tohoto řízení vynesl rozsudek, ve kterém podezřelého potrestal trestem odnětí svobody na více jak jeden rok a s nástupem ihned. To znamená, že policejní hlídka odsouzeného eskortovala od soudního jednání rovnou do výkonu trestu odnětí svobody.





6. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

