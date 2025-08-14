Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Fantom dálničních odpočívadel dopaden
Novojičínští kriminalisté obvinili muže, který měl krást věci z kamionů i v době, kdy v nich spali řidiči.
Zhruba od počátku března tohoto roku evidovali dálniční policisté několik oznámení o vloupáních a krádežích věcí z nákladních vozidel zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku.
Věc si do své gesce následně převzali novojičínští kriminalisté a ve spolupráci s krajskými kolegy začali shromažďovat veškeré informace, které by je přivedly na stopu možného pachatele. Ten se v nočních hodinách vloupal zejména do kamionů, a to buď po překonání zámků dveří, přes pootevřené okénko nebo využil toho, že vozidlo bylo neuzamčené. Z kabin pak mizely tašky a peněženky s doklady, finanční hotovost, platební karty či mobilní telefony. Zřejmě mu nevadila ani skutečnost, že v té době uvnitř spali i samotní poškození, tedy řidiči.
Důsledná operativní činnosti, vyhodnocení nashromážděných indicií, kamerových záznamů a také opakující se modus operandi přivedl kriminalisty ke konkrétnímu podezřelému, který se měl již v minulosti obdobných skutků dopouštět. Na konci července spadla klec. Po předchozím souhlasu státního zástupce byl policisty zadržen podezřelý muž právě na jedné z čerpacích stanic. Při zadržení u něj byly zajištěny věci, které mohly sloužit k páchání trestné činnosti. Na odpočívadla se měl většinou dopravovat na odcizeném elektrokole, které policisté také zajistili.
Jak se ukázalo, 43letý muž z Ostravy má mít na svědomí celkem 14 skutků vloupání do vozidel, téměř vždy se jednalo o zahraniční kamiony. V jednom případě měl rozbít zadní okno osobního automobilu a z něj odcizit dětskou kabelku s osobními věcmi. Kriminalisté jej obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. U výslechu obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke skutkům se doznal. Odcizené mobilní telefony měl prodávat náhodným lidem, odcizené bankovky zahraniční měny pak směnit ve směnárnách a peníze použít pro vlastní potřebu. V několika případech se měl pokusit prostřednictvím odcizených platebních karet vybrat hotovost z bankomatů. To se mu mělo povést v jednom případě, kdy díky přiloženému PIN kódu měl vybrat několik tisíc korun. Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu odcizením věcí okolo 180 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
14. srpna 2025