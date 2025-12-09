Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešný zpěvák slavné skupiny přiletěl za ženou na plánované setkání
Zadrželi jej se skupinou na letišti a nechtěli pustit z pokoje. PODVOD.
Dovolujeme si vás touto cestou požádat a znovu upozornit na podvodná jednání, kterých je stále mnoho a vy přicházíte mnohdy zcela zbytečně o celoživotní úspory. Žádáme vás o obezřetnost. Bohužel, při některých podvodných legendách si i policejní zpracovatelé říkají, že nic dalšího je již nepřekvapí a podvodníci určitě nic dalšího nemohou vymyslet. To však není pravda, a tak si policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory včera vyslechli další příběh, který ženu stál bezmála 50 000 korun. Odehrál se v uplynulých měsících, když poškozenou kontaktoval údajný manažer slavné světové skupiny a přislíbil ji osobní setkání se skupinou. To však samozřejmě něco stojí. Nejprve se žena musela zaregistrovat jako fanoušek skupiny a zaplatit registrační poplatek ve výši několika stovek EUR. Následně ji kontaktoval samotný zpěvák skupiny, se kterým si začala intenzivně dopisovat. Po pár týdnech ji falešný zpěvák sdělil, že už přiletěli do Česka, ale cestou na hotel je zastavila jakási hlídka. Ta jim uložila jakousi imigrační pokutu a následně je převezli a všechny drží na letišti v nějakém pokoji. Jejich vysvobození bude něco stát a zpěvák cestou navíc ztratil dárek pro poškozenou, který stál desítky tisíc korun. Další a další lanaření o peníze tak přivedlo podvedenou ženu na policejní oddělení, kde případ oznámila a policisté tak šetří další podvod. Komunikace i seznámení opět proběhlo na internetu a psaní si poté na sociálních sítích.
Opětovně apelujeme na širokou veřejnost. Je velice nepravděpodobné, že by si zástupci slavných skupin, herců, umělců, hledali kontakty na vás a následně přiletěli na krátkou návštěvu. V naprosté většině jde o podvod, kdy se neznámí pachatelé snaží vyvolat v lidech důvěru, pocit zamilování a hlavně peníze, spoustu peněz. Opravdu si nehledejte vztah po internetu, kde si budete psát s někým, koho jste nikdy neviděli a chce po vás peníze. Vždyť i fotografie si pachatelé vytváří falešné tak, aby vás upoutali vzhledem.
NEPOSÍLEJTE SVÉ PENÍZE CIZÍM LIDEM NA NEZNÁMÉ ÚČTY. NEVĚŘTE VÝHODNÝM INVESTICÍM, JEJICHŽ TVÁŘEMI JSOU ZNÁMÉ OSOBNOSTI, KTERÉ O TOM ANI NEVĚDÍ. NEVĚŘTE LEGENDÁM O NAPADENÉM BANKOVNÍM ÚČTU A ANI LEGENDÁM O ZNÁMÝCH V NOUZI, KTEŘÍ SE OZVOU Z CIZÍCH ČÍSEL A HNED CHTĚJÍ PENÍZE.
CHRAŇTE SI SVÉ PENÍZE.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. prosince 2025