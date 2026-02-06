Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Falešný web Ministerstva spravedlnosti

Na stránky nereagujte a rozhodně nevyplňujte své osobní údaje. 

Upozorňujeme veřejnost na falešné webové stránky, které se vydávají za Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podvodný web slibuje údajnou pomoc státu s vrácením finančních prostředků z online podvodů. Tyto stránky cílí především na osoby, které se již v minulosti staly oběťmi internetových podvodníků, a nabízejí jim falešnou naději na finanční kompenzaci. Mimo to je vyzývají k vyplnění dotazníku.

Důrazně upozorňujeme, aby občané na tyto výzvy nereagovali a dotazník nevyplňovali. Ve skutečnosti se může jednat o další formu internetového podvodu, jehož cílem není žádná pomoc poškozeným, ale získání citlivých osobních a kontaktních údajů. Tyto informace mohou pachatelé následně zneužít k dalším podvodům.

Státní instituce tímto způsobem občany neoslovují a nikdy nevyžadují zadávání osobních údajů prostřednictvím neověřených formulářů či odkazů. Jediným oficiálním webem Ministerstva spravedlnosti České republiky je www.msp.gov.cz.

Apelujeme na občany, aby byli při pohybu na internetu obezřetní, a doporučujeme si ověřovat zdroje informací, zejména pokud se týkají financí nebo osobních údajů.

por. Mgr. Ivana Skoupilová
6. února 2026

