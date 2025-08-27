Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Falešný syn

Podvodník si přišel na statisíce. 

Včera jsme přijali oznámení od starší ženy z Prostějova, že se stala obětí podvodného jednání ze strany neznámého pachatele. V pondělí v podvečer ji kontaktoval prostřednictvím sociální sítě syn, se kterým navázala komunikaci. Syn jí sdělil, že nutně potřebuje peníze a byl natolik přesvědčivý, že žena nepojala vůbec žádné podezření, že by to nebyl on. Uvěřila mu a požadované peníze postupně odeslala v celkem pěti platbách, kdy celková částka se vyšplhala až na 375 600 Kč. Až později prozřela a zjistila, že se stala obětí podvodníka, který se za jejího syna pouze vydával. Oznámení jsme přijali a případ prověřujeme pro trestný čin podvod.

Prokoukl - Falešná famílie.pngProkoukl - Falešná famílie.png

por. Mgr. Miluše Zajícová
27. srpna 2025

