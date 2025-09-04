Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Falešný syn podvedl své rodiče
Další podvod přes Whatsapp vyšel skoro na 200 tisíc korun.
„Ahoj mami, telefon mi spadl do záchodu, mám nové číslo a nemám přístup do internetového bankovnictví. Můžeš mi poslat peníze na účet?“
„To víš, že jo. Dej mi číslo účtu a táta ti ty peníze hned pošle.“
Tak takhle jednoduše podvodník dostal 188 tisíc korun z rodičů, kteří si mysleli, že si přes aplikaci v telefonu píší se svým synem. Nepomohl ani telefonát pracovníka z banky, který ověřoval, jestli se nemůže jednat o podvod.
Toto není ojedinělý případ podvodu, se kterým se téměř denně setkáváme. V tomto případě peníze odešly na cizí bankovní účet a následně je z bankomatu v Praze vybral neznámý muž, u čehož ho zachytila kamera. Tohoto muže proto hledáme a potřebujeme zjistit jeho totožnost. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158.
Případ je prověřovaný pro trestný čin podvod, kdy pachateli v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.
mjr. Jan Daněk
4.9.2025