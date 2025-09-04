Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Falešný syn podvedl své rodiče

Další podvod přes Whatsapp vyšel skoro na 200 tisíc korun. 

„Ahoj mami, telefon mi spadl do záchodu, mám nové číslo a nemám přístup do internetového bankovnictví. Můžeš mi poslat peníze na účet?“

„To víš, že jo. Dej mi číslo účtu a táta ti ty peníze hned pošle.“

Tak takhle jednoduše podvodník dostal 188 tisíc korun z rodičů, kteří si mysleli, že si přes aplikaci v telefonu píší se svým synem. Nepomohl ani telefonát pracovníka z banky, který ověřoval, jestli se nemůže jednat o podvod.

Toto není ojedinělý případ podvodu, se kterým se téměř denně setkáváme. V tomto případě peníze odešly na cizí bankovní účet a následně je z bankomatu v Praze vybral neznámý muž, u čehož ho zachytila kamera. Tohoto muže proto hledáme a potřebujeme zjistit jeho totožnost. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158.

Případ je prověřovaný pro trestný čin podvod, kdy pachateli v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

mjr. Jan Daněk
4.9.2025

