Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešný slovenský policista opět úřadoval
Ze své oběti z Lounska vylákal téměř milion korun.
Stále upozorňujeme na různé metody podvodného jednání, které podvodníci využívají při telefonátech s poškozenými. Jejich jediným cílem je získat vaši důvěru a následně i přístup k vašim finančním prostředkům. Jakmile si volaného takzvaně „zaháčkují“, začnou na něj vyvíjet psychologický nátlak. Poškozený ve strachu, že se někdo snaží získat přístup k jeho bankovnímu účtu, často zareaguje tím, že své peníze odešle na údajně bezpečný účet. Tímto způsobem se již nechalo podvést nespočet osob, kterým pak nezbylo nic jiného než nahlásit promyšlený podvod na policejní služebně.
V současné době se kriminalisté zabývají případem podvodu využívajícího legendu falešného zahraničního policisty a pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS). Podvodník vystupoval pod smyšlenou identitou nadporučíka Vrábela z okresního ředitelství v Trenčíně a čtyřiašedesátiletému muži z Lounska tvrdil, že se stal obětí internetového podvodu. Touto smyšlenou historkou se snažil vyvolat psychologický nátlak a naléhavě ho přesvědčoval, že si během jejich hovoru někdo sjednal vysoký úvěr na jeho účet. Aby své tvrzení podpořil, přepojil poškozeného na údajného pracovníka NBS. Ten mu následně poradil, aby své finanční prostředky převedl na takzvaný bezpečný účet.
Poškozený jeho pokynům uvěřil a převedl bezmála jeden milion korun. Teprve poté, co opadl stres z celé situace, si uvědomil, že se stal obětí podvodu. Následně vše oznámil na naší nejbližší služebně.
JEDNÁ SE O PODVOD, který cílí na důvěřivé lidi, přičemž se podvodníci snaží vymámit finanční obnos ze svých obětí. Ve většině případů se vás snaží přesvědčit, abyste přesunuli své peníze na BEZPEČNÝ ÚČET - NIC TAKOVÉHO NEEXISTUJE.
!!! Policisté ani kriminalisté vás takovýmto způsobem nikdy kontaktovat nebudou, a pokud ano, tak pouze s vidinou osobního setkání na příslušném oddělení. !!!
Dnešní digitální doba si vyžaduje větší ostražitost, a proto děkujeme občanům, že si informace ověřují a dané skutečnosti nám předali.
ZÁKLADNÍ RADY - JAK SE NENECHAT OKRÁST V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ
- Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
- Ověřujte si, kdo vám píše nebo volá. Může se totiž jednat jen o zdařilý podvod. Kamarád, policista, bankéř nebo rodinný příslušník, za kterého se podvodník vydává, o tom ani neví.
- Pachatelé vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené a naléhavá situace třeba ani neexistuje.
- Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.
- Nepodléhejte manipulativnímu jednání, naléhavé situaci financí v ohrožení, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
18. června 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje