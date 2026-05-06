Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešný předseda vlády lákal na investice
Seniorka přišla o 200 tisíc korun.
Další případ z řad investičních podvodů řeší tepličtí policisté. Neznámý člověk kontaktoval přes whatsapp 80letou ženu, a to poté, co zareagovala na inzerát, kde premiér ČR doporučoval investiční platformu, která slibuje velké zhodnocení. Nešlo však o skutečného premiéra, ale o falešný inzerát vytvořený umělou inteligencí. Žena na pokyn neznámého pachatele naposílala na zadaná čísla účtů v různých platbách téměř 200 tisíc korun.
Varujeme potencionální investory, aby si své investice dobře rozmysleli a neposílali bezmyšlenkovitě peníze na neznámé účty. Investiční společnost si vždy dobře prověřte a dejte přednost osvědčeným firmám s osobním přístupem.
6. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí