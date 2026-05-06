Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Falešný předseda vlády lákal na investice

Seniorka přišla o 200 tisíc korun. 

Další případ z řad investičních podvodů řeší tepličtí policisté. Neznámý člověk kontaktoval přes whatsapp 80letou ženu, a to poté, co zareagovala na inzerát, kde premiér ČR doporučoval investiční platformu, která slibuje velké zhodnocení. Nešlo však o skutečného premiéra, ale o falešný inzerát vytvořený umělou inteligencí. Žena na pokyn neznámého pachatele naposílala na zadaná čísla účtů v různých platbách téměř 200 tisíc korun.

Varujeme potencionální investory, aby si své investice dobře rozmysleli a neposílali bezmyšlenkovitě peníze na neznámé účty. Investiční společnost si vždy dobře prověřte a dejte přednost osvědčeným firmám s osobním přístupem.

6. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 