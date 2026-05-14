Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešný policista tentokrát na Jindřichohradecku
Důvěřivou ženu připravil o téměř 300 000 korun.
Další případ falešného policisty zaznamenali jihočeští policisté. Tentokrát to bylo na Jindřichohradecku. Neznámý pachatel, který se vydával za policistu, kontaktoval telefonicky jednu ženu. Měl samozřejmě připravenou legendu o tom, že si na ni chce někdo sjednat úvěr. Tím pádem jsou její peníze v ohrožení. Informoval ji o tom, že ji zkontaktuje ještě pracovník banky s tím, aby přeposlala své peníze na zabezpečený účet. Volající působili opravdu přesvědčivě, protože žena jim uvěřila a bezmála 300 000 na uvedený účet poslala. Vzápětí jí došlo, že byla podvedena a obrátila se na policisty z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci, kteří nyní po pachateli pátrají.
Dávejte si pozor na své úspory. Nenechejte se tlačit do převodu nebo výběru peněz. Policista ani bankéř vám nikdy nebudou volat s tím, abyste peníze vybírali a dávali je cizím lidem nebo je přeposílali na jiné "bezpečné" účty. Přečtěte si na našich stránkách brožuru projektu KYBERRÁDCE a dozvíte se více.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. května 2026