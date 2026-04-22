Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Falešný policista opět na scéně
Poškozená podvodníkovi předala více jak 400 tisíc korun.
Dalším případem, kdy se podvodník vydával za falešného policistu a bankéře, se nyní zabývají nymburští kriminalisté.
Celou událost jim nahlásila 37letá, která uvěřila podvodníkům a z obavy o své peníze, postupovala dle jejich pokynů. Poškozenou v tomto týdnu telefonicky kontaktoval cizí muž, který se vydával za policistu a ženě sdělil, že si na ní někdo cizí pokoušel vzít úvěr ve výši 800 tisíc korun, aby k tomu nedošlo, je potřeba, aby se poškozená řídila jeho pokyny. Následně hovor přepojil na údajného pracovníka banky, který ženě sdělil, že má přijet na pobočku banky v Praze. Žena vše z obavy o své peníze učinila, do Prahy dojela a dle neustálých pokynů, které jí podvodník po celou dobu po telefonu dával, vybrala ze svého účtu více jak 400 tisíc korun, které později předala muži, který je vyzvedl. Dále si měla vzít úvěr na částku 800 tisíc korun, tedy na částku, kterou si měla chtít na poškozenou neznámá osoba.
Případem se nyní zabývají nymburští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Za takové jednání hrozí pachateli nebo pachatelům až 3letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
22. dubna 2026