Falešný policista a bankéř

Ženu připravili o více než 323 tisíc korun 

Dne 2. prosince 2025 kontaktoval poškozenou ženu z Jindřichohradecka údajný policista s legendou, že se neznámá osoba pokusila jejím jménem sjednat úvěr. Žena mu zpočátku nevěřila, avšak pachatel jí do e-mailu zaslal falešný policejní průkaz a výzvu k podání vysvětlení.

Krátce poté ženu telefonicky kontaktoval i takzvaný bankéř, který ji přesvědčil, že musí své peníze neodkladně převést do bezpečné úschovny, aby zabránila jejich údajnému zneužití. Poškozená proto odeslala finanční prostředky ze svého účtu a následně i peníze z účtu svého partnera. Celkem tak podvodníkům převedla částku přesahující 323 tisíc korun.

Policie opět důrazně upozorňuje na tento opakující se typ podvodu. Skuteční policisté ani bankéři nepožadují převod peněz na bezpečné účty ani zaslání peněz kamkoli. V případě podobného telefonátu doporučujeme hovor ihned ukončit a situaci ověřit přímo u své banky.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

4. prosince 2025

