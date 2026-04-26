Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešný policista a bankéř úřadovali na Českokrumlovsku
V pátek jsme zaznamenali mnoho pokusů o podvod, v jednom případě byli podvodníci bohužel úspěšní.
V pátek 24.4., jsme zaznamenali několik telefonátů od lidí, kteří se dotazovali na jméno člověka, který se představoval jako policista sloužící na službě kriminální policie a vyšetřování v Českém Krumlově. Volající chtěli vědět, zda dotyčný opravdu pracuje u policejního sboru. Falešný policista na ně totiž zkoušel legendu napadeného účtu a chtěl, aby lidé své peníze převáděli na cizí účty tzv., do bezpečí. V mnoha případech lidé o své peníze nepřišli, protože se poradili se svými známými, kteří jim vysvětlili, že se jedná o známou legendu falešného policisty a nebo kontaktovali tiskového mluvčího a ten jim vysvětlil, že se jedná o podvod. V jednom případě však byli podvodníci bohužel úspěšní. Falešný policista a poté falešná bankéřka kontaktovali ženu z Českokrumlovska, které namluvili, že její účet je napaden a je třeba své peníze přeposlat na bezpečný účet, ale také část vybrat a vložit do bankomatu na jimi určené účty. Tímto způsobem přišla žena o bezmála 300 000 korun. Policisté vám určitě nikdy nebudou volat s tím, abyste své peníze přeposílali na cizí účty, vybírali je, předávali cizím lidem a nebo vkládali na cizí účty.
Nevěřte cizím lidem na telefonu. Tyto hovory ukončete, nenechte se vtáhnout do diskuze, jejímž cílem je vás vystrašit. Jednáte potom rychle a až pozdě si uvědomíte, že se jedná o podvod.
Jihočeští policisté realizují projekt KYBERRÁDCE jehož součástí jsou přednášky, které si můžete objenat a zároveň v přiloženém odkaze naleznete brožuru s radami a tipy jak se obětí podvodníků nestát.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. dubna 2026