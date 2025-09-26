Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Falešný kriminalista a specialista ČNB podvedli 84letou ženu
Seniorka z Hradce Králové uvěřila podvodníkům, přišla o 216 tisíc korun.
Královéhradečtí kriminalisté aktuálně řeší další případ závažného podvodu, jehož obětí se stala 84letá žena z Hradce Králové. Dosud neznámí pachatelé ji dne 25. září 2025 v dopoledních hodinách telefonicky kontaktovali a pod falešnou identitou ji zmanipulovali k předání vysoké finanční částky.
Podvodníci se představili jako pracovníci bezpečnostních složek – jeden jako kriminalista z Karlových Varů, druhý jako specialista z České národní banky. První volající ženu informoval, že se někdo pokusil v Karlových Varech získat úvěr ve výši 1 milion korun na základě plné moci vystavené jejím jménem. Tvrdil, že případ vyšetřuje a že jí předá odborníka z České národní banky, který jí pomůže zabezpečit její finance.
Během komunikace pachatelé působili důvěryhodně, mluvili kultivovaně česky a prostřednictvím aplikace WhatsApp zaslali ženě fotografie údajného pachatele, který měl jejím jménem o úvěr žádat, snímek služebního průkazu Policie ČR a dokumenty s hlavičkou České národní banky. Druhý muž, vydávající se za specialistu bankovní bezpečnosti, ji následně instruoval, jak má postupovat, aby ochránila své peníze.
Podvodníci ženu přesvědčili, že je nutné převést finanční prostředky ze spořicího účtu na běžný účet. K převodu však nedošlo, a tak jí nabídli alternativní řešení – peníze vybrat v hotovosti, které následně za ni odešlou na údajně chráněný účet. Seniorka, přesvědčená o tom, že jí pomáhají, navštívila pobočku banky v Hradci Králové, kde vybrala částku 216 tisíc korun. Tuto hotovost pak v odpoledních hodinách téhož dne předala neznámému muži přímo u sebe doma.
Policisté případ intenzivně šetří jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody.
Tento typ podvodu se v poslední době objevuje velmi často. Přestože o těchto případech pravidelně informujeme, stále dochází k novým útokům. Podvodníci využívají širokou škálu důvěryhodně působících legend, aby své oběti zmátli a přesvědčili je k neuváženému jednání. Znovu apelujeme na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná při komunikaci s neznámými osobami, zejména pokud se vydávají za zástupce státních institucí.
por. Bc. Martina Jandová
26.9.2025