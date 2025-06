Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Falešný kardiolog

JESENICKO - Falešný lékař na misi v Severní Korey opět na scéně.

V pátek 27. června 2025 se na policisty obrátila 75letá žena z Jesenicka s tím, že z ní podvodník, který se vydával za anglického lékaře na misi v Severní Korey, vylákal 423 tisíc korun.

Oznamovatelka uvedla, že na konci listopadu 2024 obdržela na Facebooku žádost o přátelství od muže, který se vydával za lékaře pocházejícího z Prahy. Žena souhlasila a začala si s dotyčným psát. Ten jí odepsal, že je kardiolog, vdovec, má dceru a nyní je na misi v Severní Koree. Postupně u ní získával větší důvěru a po pár dnech jí požádal o zaslání peněz. Zmínil, že by se chtěl vyplatit z pracovního závazku a poté za ní přijet. Žena začala platit. Peníze posílala za vyplacení ze služby, za pokuty na konzulátě, za letenky, apod. Muž sliboval, že jí všechny peníze vrátí. Žena mu poslala 11 plateb, celkem 423 tisíc korun. Pachateli hrozí za přečin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

-dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

-dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

-protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

-pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

-bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

-předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

-své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

-po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, na vyplacení ze služby, na letenky, na pomoc po okradení, na investice do podnikání…

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z Vás finanční prostředky

por. Mgr. Libor Hejtman

30. června 2025

