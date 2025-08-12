Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Falešný investiční analytik připravil seniorku o téměř milion korun
Našla si ho na internetu.
Seniorku z Českolipska zaujala na internetu reklama na investování se společností, která "garantuje vysoké zisky bez rizika". Dopadlo to katastrofálně. Falešný investiční analytik z ní vylákal od 3. listopadu do 4. prosince letošního roku bezmála jeden milion korun. Její banka se jí snažila podezřelé transakce rozmluvit, ale paní si poradit nenechala. Ve chvíli, kdy na účtu neměla žádné peníze, se investiční poradce odmlčel a jí se s ním už nepodařilo spojit. Teprve potom kontaktovala nás. Své úspory ovšem už zřejmě nikdy zpět nezíská.
Pokud se nechcete stát jednou z mnoha obětí podobného podvodného jednání, řiďte se následujícími radami.
- Ignorujte investiční nabídky, které slibují vysoké zisky bez rizika.
- Nepodléhejte nátlaku podvodníků na rychlá rozhodnutí ohledně investování vašich peněz.
- Nikomu neposkytujte přístup do svého internetového bankovnictví.
- Neinstalujte žádné aplikace do svých zařízení na doporučení neznámých lidí.
- Informace si ověřujte přímo v bance na oficiální informační lince.
- Ověřte si jméno a IČO vašeho investičního poradce v oficiálním registru, a to včetně typu subjektu, povolené činnosti a platnosti registrace.
- Pokud svého poradce v databázi nenajdete, doporučujeme vám, abyste s ním dál nejednali, s pravděpodobností hraničící s jistotou oprávnění k takové činnosti mít nebude.
8. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková