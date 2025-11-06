Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Falešný farář připravil seniorku o 400 tisíc korun
Před 3 lety žena z Náchodska naletěla americkému vojákovi, zkusil to znovu?
Ve středu 5. listopadu náchodští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Obrátila se na ně totiž žena, kterou měl neznámý pachatel vydávající se za faráře připravit o 400.000 korun.
Poškozenou 73letou ženu podvodník zkontaktoval přes aplikaci WhatsApp již v září 2023. Představil se jako farář a během několikaměsíční komunikace si získal její důvěru. V rámci komunikace jí pak časem opakovaně žádal o zaslání finanční hotovosti v různé výši na různá jména a adresy po celém Česku. Žena ve 20 případech poslala finanční hotovost podle jeho instrukcí v celkové výši 400 tisíc korun. Peníze měly sloužit k vykoupení balíku s vysokou finanční hotovostí, který měla poškozená obdržet. Aby přiměl ženu k posílání dalších peněz, měl využívat psychický nátlak, citově jí vydírat a slovně napadat, když jeho zprávy ignorovala. Žádný balíček, který seniorku stál veškeré našetřené peníze, však neposlal a jediné, co poškozené zůstalo, jsou podací lístky od poslaných zásilek. V těch posílala ukrytou finanční hotovost v knihách.
Navíc se žena kriminalistům svěřila, že byla před 3 lety podvedena amerických vojákem, kterému tehdy na bankovní účet převedla 150.000 korun. Ten jí sliboval nejen lásku a společnou budoucnost, ale také balíček, za který měla zaplatit 70.000 korun. S tím však nesouhlasila a jejich komunikace rázem skončila. Případ kriminalisté po několikaměsíčním prověřování museli odložit, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání konkrétní osoby.
Podle podvedené ženy jí měl kontaktovat falešný farář ze stejného telefonního čísla, ze kterého měla v minulosti komunikovat i s americkým vojákem.
Kriminalisté případ prověřují, zjišťují jeho veškeré okolnosti a shromažďují spisový materiál. V případě dopadení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 5 let nebo peněžitý trest.
Pachatelé v těchto případech často využívají citový nátlak, sliby lásky nebo vidinu společného bohatství, proto buďte obezřetní, a nikdy neposílejte peníze neznámým osobám, nenechte se zmanipulovat sliby o balíčcích plných peněz nebo drahých kovů, výhrách nebo romantických vztazích.
V posledních měsících v Královéhradeckém kraji evidujeme výrazný nárůst podvodů v on-line prostředí, a to o 55% ve srovnatelném období předchozího roku.
6. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová