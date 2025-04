Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jen oči pro pláč bohužel zůstávají lidem, kteří „naletí“ falešným bankéřům. A že jich není zrovna málo. Od ledna se moravskoslezští policisté zabývají zhruba 40 případy se škodou téměř 15 milionů korun. Oproti loňským cca 25 případům se škodou kolem 4 milionů korun za stejné období je zřejmé, že tato podvodná legenda je stále úspěšná. Pachatelé se neoprávněně obohacují na úkor poškozených, umí být neskutečně přesvědčiví a dokud nezískají vaše peníze, i slušní a milí. Po vylákání financí někdy přejdou na tóninu až hrubosti a odmlčí se. V té chvíli se případy dostanou k policistům, na jejichž bedrech je pátrání, kdy zpravidla těžko vystopovatelné informace k účtům a finančním tokům směřují do vzdáleného zahraničí.

Jeden případ z poslední doby, vylákání 3 milionů korun: Zhruba 30leté ženě z Karvinska volala údajná paní z banky s tím, že kdosi zneužil její údaje a sjednal si na ni půjčku. Poškozená sdělila svou banku, neboť byla odlišná, načež paní odvětila, že to samozřejmě „vidí“ a slíbila, že se ženě ozvou z banky její. Tak se stalo, údajný manažer bezpečnostního oddělení jí informoval o napadení účtu a nutnosti okamžitého převedení peněz na účet jiný. Přestože nový účet, jehož číslo ani neznala, byl v jiné bance, poškozená se pro ochránění svých financí dle instrukcí přihlásila na počítači na naprosto neznámou internetovou doménu. Byť se zobrazovala zpravidla bílá stránka jen s logem banky a řádky pro loginy, zadávala poškozená telefonicky mužem diktovaná hesla. Ani ne za hodinu převedla ze svého osobního i svého firemního účtu v několika transakcích v součtu 3 miliony korun. Že se stala obětí podvodníka zjistila záhy, když jí volal skutečný pracovník její banky s tím, že na jejím účtu proběhly podezřelé operace s podezřením na podvod a doporučením, aby kontaktovala policii. Paní tak učinila. Karvinští kriminalisté věc prověřují pro podezření ze zločinu podvodu. Příběh nekončí, neznámý pachatel se totiž ozval ženě hned následující den a snažil se jí přesvědčit o nutnosti dokončit „záchranu“ jejích financí s ujištěním, že postačí převést již jen několik málo milionů. Že žena tak neučinila, asi není nutno psát…

Co poradit? Pokud vám volá bankéř, ukončete hovor a zavolejte do své banky vy, vše si ověřte. Nikdy nevolejte na čísla nadiktovaná volajícím. Neinstalujte si do počítače či telefonu jakékoliv programy, neotevírejte neznámé odkazy a nepotvrzujte transakce zajištěné neznámou osobou po telefonu. Věřte, že ani policisté vás nebudou „telefonicky“ nutit převádět vaše úspory na neznámý účet, i s námi jednejte buď osobně, nebo skrze linku 158.

Legend, jak připravit podvodně lidi o peníze, je více. Jedná se o plané sliby ke zhodnocení peněz anebo příslib pomoci při vymáhání financí, o které poškození přišli právě při investici. Registrujeme stále i případy amerických vojáků, kteří potřebují finance k cestě domů, ale také osob, které se do vás přes internet či sociální sítě zamilují a po odeslání peněz velice rychle odmlčí. V některých případech hraje i roli zneužití umělé inteligence. Vždy platí: nikdy nevíte s kým hovoříte, s kým si dopisujete, a proto buďte maximálně obezřetní!

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 2. dubna 2025

