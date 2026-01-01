Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Falešný bankéř a policista stále úřadují
Ženu připravili o více jak jeden a půl milionu korun.
Uherskohradišťští kriminalisté se zabývají případem podvodu, při kterém byla žena pod legendou napadení účtu nucena ihned jednat a přeposlala tak v domnění záchrany svých financí peníze na cizí zahraniční účty.
Žena koncem června přijala hovor, ve kterém se jí představila údajná policistka s tím, že se někdo pokusil zneužít její osobní údaje k uzavření bankovní půjčky. Po tomto sdělení jí dokonce údajná policistka nabídla termín k dostavení se k výslechu, který ji v průběhu hovoru zaslala na sdělený e-mail. Dále ji uvedla, že se musí celá záležitost ihned řešit a přepojila ji proto na údajného pracovníka České národní banky. Dle jeho instrukcí si měla stáhnout aplikaci pro vzdálený přístup ke svému počítači. Muž ji sdělil, že je třeba zajistit veškeré finanční prostředky na všech bankovních účtech, ke kterým má přístup, aby tak nedošlo ke zneužití finančních prostředků v souvislosti s odcizením jejích osobních údajů. Po společné kontrole bankovních účtů jí navedl k převodu financí do údajného depozitáře na dobu 24 hodin, aby se tak zabránilo možnému podvodnému jednání. V průběhu přeposílání financí se jí postup zdál podezřelý, ale bankéř jí vždy věrohodně odůvodnil veškeré kroky. Bohužel až po učiněných transakcích kontaktovala skutečnou policii. Žena tímto způsobem přeposlala přes jeden milion pět set tisíc korun na neznámé účty.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.
Policie radí:
Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
Nikdy neumožňuj přístup do svého počítače nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.
Nenech se do ničeho tlačit a vše si pečlivě promysli
10. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.