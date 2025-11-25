Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Falešní těžaři, reverend a lékařka
Podvodníci připravili tři ženy a muže o více než šest milionů korun.
Na Třebíčsku policisté během jednoho týdne přijali oznámení o čtyřech případech podvodníků, kteří se vydávali dvakrát za těžaře, dále reverenda a lékařku. Jedna z podvedených žen přišla během necelých tří měsíců o bezmála tři miliony korun, další žena posílala peníze podvodníkovi čtyři roky a skončila dva miliony v mínusu. Druhý podvodný těžař si během tří let „vydělal“ necelý milion a domnělé lékařce v Afganistánu podvedený muž poslal přes 130 tisíc korun.
Nejhůře dopadla žena, která uvěřila podvodníkovi vystupujícím jako těžař ropy Jan Křenek žijící v Kalifornii. Oslovil ji prostřednictvím sociální sítě na konci letošního srpna s virtuální žádostí o přátelství. Navázali komunikaci, a když měl podvodník jistotu, že mu žena věří, přišla na řadu historka s balíčkem. Tvrdil, že má v zásilce celoživotní úspory, jednalo se o několik milionů dolarů, měl být zrovna na moři a u balíčku vypršela lhůta na uskladnění. Do hry tak vstoupil další hráč, v souvislosti s dopravou zásilky bylo totiž nutné platit kdeco. Žena posílala peníze za dopravu, daň, za zadržení balíčku, licenci, povolení, pak měl překročit hmotnostní pravidla a bylo nutné zaplatit „daň z nadváhy“, dále daň ze zboží, clo, protidrogovou kontrolu. Nejhorší bylo, že žena sama peníze neměla a začala si půjčovat. Zakládala si účty u různých peněžních ústavů a brala si půjčky ve stovkách tisíc korun. Podvodník jí stále tvrdil, že všechny peníze vrátí, hned jak se z těžby vrátí. Když už žena nebyla ochotna další peníze posílat za balíček, přišel podvodník s tím, že chce pryč z plošiny. Tvrdil, že se musí vynořit z podmořské těžby ropy a na to potřebuje peníze, vynoření bylo dle podvodníka zpoplatněno částku 890 tisíc korun. Žena mu historku uvěřila, peníze si půjčila a poslala. Ani to ještě nebyl konec. Podvodník jí napsal, že se sice vynořil, ale potřebuje další peníze pro banku. Situace ženy už v té době byla zoufalá, stále ale věřila, že jinou možnost, jak získat svoje peníze zpět, nemá. I když opět poslala statisíce, slibovaného výsledku se nedočkala a byla si už jistá, že byla podvedena.
Další podvedená žena uvěřila podvodníkovi, který se vydával za reverenda Johna Dominica. Její finanční pád začal tím, že jí před čtyřmi lety přišel od podvodníka email, na který zareagovala. Domnělý reverend jí nabídl zaslání platební karty s 450 tisíci dolary. Žena souhlasila a začal s ní komunikovat navíc údajný právník Michael Dembo Malick. Následně jí opravdu přišla karta na její jméno a postupně z ní vybrala třináct tisíc korun. Další výběry již ale nebylo možné uskutečnit a podvodníci jí tvrdili, že musí zaplatit poplatky za aktivaci. Ani v tomto případě žena sama peníze neměla, začala si brát půjčky bankovní i nebankovní a peníze pak posílala podvodníkům. Časem ztratila přehled o zaslaných částkách, dostala se do značných finančních problémů a zastavila i rodinný dům. Žena přišla nejméně o dva miliony korun.
Další žena uvěřila podvodníkovi, který vystupoval jako Martin Radko, pracovník na ropné plošině na Sicílii. Před přibližně třemi lety přijala žádost o přátelství a začali si spolu psát. Podvodník tvrdil, že je z Londýna, má rodinný dům a syna. Když si získal ženinu náklonnost, začal si stěžovat na svoji špatnou situaci, chtěl poslat na plošinu peníze a sliboval budoucí společný život. Přišla na řadu i historka s balíčkem a nutností platit nejrůznější poplatky. Mimo jiné se jí ozval i údajný agent FBI. Žena posílala různé částky v souvislosti s údajným balíčkem i na obživu podvodníka. Celkově ji zkušenost stála necelý milion korun. Navíc má žena zablokovaný účet, protože se v závěru podvodník snažil využít ještě její účet na zlegalizování peněz získaných podvodně od někoho dalšího.
Čtvrtým podvedeným je muž, kterého oslovila s žádostí o přátelství před přibližně dvěma lety prostřednictvím sociální sítě údajná lékařka Jennifer Albert. Měla být v Afganistánu. Následovala komunikace a příslib na její cestu do České republiky. Také v tomto případě přišla na řadu smyšlená legenda o poslaném balíčku, mělo v něm být 450 tisíc dolarů. Komunikaci převzal další podvodník, zástupce dopravní společnosti, a muž měl zaplatit poplatky například za osvědčení týkající se praní špinavých peněz a uskladnění. Na různé účty posílal požadované částky a zaplatil celkem přes 130 tisíc korun.
Všechny čtyři případy třebíčští kriminalisté prověřují. Jedná se o trestné činy podvodu.
Policisté opětovně apelují na veřejnost, nevěřte virtuálním vojákům, námořníkům, těžařům, doktorům, reverendům a údajným známým osobnostem, kteří vás osloví prostřednictvím sociálních sítí. Zaslání balíčku s penězi a cennostmi je podvod, kterým se vás snaží připravit o peníze. Rovněž tvrzení o vykoupení z armády nebo pracovního poměru si zaslouží ostražitost. Snažte se vždy poradit s někým blízkým, který dokáže vidět situaci reálně.
Z aktuálních případů byli dvě z žen a také muž podváděni několik let, obracíme se proto také k lidem, kteří se v podobné situaci právě nacházejí, nic dalšího už neplaťte, nevěřte podvodníkům, kteří se z vás jen snaží dostat co nejvíce peněz.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
