Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešní policisté přesvědčili ženu k vyřízení statisícového úvěru
Volající se vydávali za policisty, zasílali falešné policejní dokumenty a tvrdili, že chrání její bankovní účet před zneužitím.
Rumburští kriminalisté prověřují další případ sofistikovaného podvodu, při kterém neznámí volající vystupovali jako příslušníci Policie České republiky. Ženu telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako policista a tvrdil jí, že se nějaká osoba pokusila na její jméno sjednat úvěr ve výši 800 tisíc korun. Údajný podvodník měl podle legendy disponovat plnou mocí k jejímu bankovnímu účtu. Volající ženě sdělili také jméno údajného podezřelého a zaslali jí odkaz na databázi pátrání, kde zneužili identitu skutečně hledané osoby, aby jejich jednání působilo důvěryhodně.
Během několikahodinové komunikace ženu přesvědčovali, že jí pomáhají ochránit finanční prostředky a zabránit podvodu. V průběhu hovoru jí zasílali e-maily s falešnými policejními dokumenty, například falešnou výzvou k podání vysvětlení, kopií údajného služebního průkazu nebo dokumenty vydávajícími se za oficiální policejní materiály. Součástí komunikace byla také fotografie údajného podezřelého. Komunikace probíhala rovněž prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Volající následně ženu instruovali, aby si prostřednictvím internetového bankovnictví sjednala úvěr. Banka jí schválila částku přes 600 tisíc korun, která byla připsána na její účet. Poté ji přiměli k převodu části peněz mezi jejími vlastními účty s tvrzením, že finance budou chráněny v „bezpečnostním depozitu“.
Podezřelé transakce však banka včas vyhodnotila jako možný podvod a účet zablokovala. Díky rychlé reakci bankovních pracovníků se podařilo zabránit převodu finančních prostředků a ženě nakonec nevznikla přímá škoda. Kriminalisté případ po oznámení dále prověřují. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu.
Znovu upozorňujeme veřejnost, že skuteční policisté nikdy po občanech nepožadují sjednání úvěru, převádění peněz na „bezpečné účty“ ani sdělování citlivých údajů prostřednictvím telefonu nebo komunikačních aplikací. V případě podobného podezřelého hovoru doporučujeme ihned komunikaci ukončit, kontaktovat svou banku a vše oznámit na linku 158.
Děčín 27. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje