Falešní policisté opět úřadovali v Libereckém kraji
Úspěšní byli z padesáti procent.
Ačkoliv opakovaně varujeme před nekalými praktikami falešných policistů a bankéřů, stále existuje ve společnopsti skupina velmi důvěřivých lidí, kteří se do jejich sítí nechávají lapit. Ale někdy je od finančního zruinování zachrání na poslední chvíli třeba moudří sousedé, kteří jim včas dobře poradí.
To je případ ženy z Českolipska, kterou včera telefonicky kontaktoval neznámý pachatel a představil se jí jako kriminalista hospodářské kriminálky. Vzápětí jí sdělil, že se jistý muž pokouští vzít na její jméno úvěr ve výši 700 000 korun. Nabídl jí pomoc a propojil ji s údajným bankovním specialistou, který s ní dál komunikoval prostřednictvím aplikace Whats App. Podle jeho instrukcí mohla zabránit odčerpání 700 000 korun ze svého účtu tím, že si zažádá o úvěr ve stejné výši sama. Banka podle něj pak první žádost o úvěr, učiněnou domnělým podvodníkem, automaticky zamítne. Protože byl přesvědčivý, o úvěr si zažádala a banka jí poslala na účet 600 000 korun, na vyšší částku nedosáhla. To oznámila bankéřovi a ten se s 600 000 korunami spokojil, přičemž jí chtěl ihned vyslat taxislužbou do Prahy, aby si peníze osobně vyzvedla v bance a pak je předala jeho komplicům. Jenže ženě se do Prahy cestovat opravdu nechtělo. Přerušila tedy hovor a šla se poradit k sousedům, co si o tom všem myslí. A to byl opravdu spásný nápad, protože jí sousedi řekli, ať okamžitě volá linku 158, což následně udělala a o žádné peníze nepřišla.
Méně štěstí měla jiná žena ze Semilska. Ta odevzdala šmejdům, kteří se jí představili jako policisté a bankéři, vlastní úspory z účtu ve výši 300 000 korun. Podvodníci jí volali v době, kdy byla v práci, aby jí varovali před tím, že si na ni chce vzít v její bance někdo úvěr ve výši 800 000 korun. Podle rad údajného bankovního specialisty tomu mohla zabránit tím, že co nejdříve vybere veškerou hotovost z účtu ve své bance a peníze pak svěří policistovi, který se s ní setká v parčíku v Mladé Boleslavi. Tam podle instrukcí dojela utajeně vozidlem taxislužby, přitom nesměla účel cesty za žádnou cenu nikomu vyzradit. Na pobočce banky vybrala maximální možnou denní hotovost ve výši 200 000 korun, a obzvláště zde se prý musela mít na pozoru před bankovními úředníky, kteří podle informací jejího poradce na telefonu pracovali pro ty lidi, kteří ji chtěli okrást. Zbytek peněz z účtu ve výši 100 000 korun si vybrala v bankomatu.
To, jaké oznamovatelka dostávala pokyny, spíše připomínalo scénář ze špionážního filmu, přesto je beze zbytku plnila. Musela se mimo jiné vyfotit, aby ji pak mohli sledovat pomocí bezpečnostních kamer a nebo vyfotit místo, kde nastoupila do auta taxislužby. Údajný policista, kterému v obálce předala 300 000 korun v tamním parku, vůbec nepromluvil, jen jí ukázal v mobilním telefonu jakýsi ofocený dokument, kterým potvrzoval svou totožnost. Zato stále mluvil muž na telefonu. Ten ji po předání peněz poslal okamžitě zpět taxislužbou do místa jejího bydliště kvůli utajení celé akce. Oznámení o podvodu učinila až o tři dny později.
Rady, jak se nestát podobnou obětí, získáte například na tomto odkazu.
Jinak si pamatujte, že :
- policisté ani bankéři nikdy neřeší napadení vašeho účtu po telefonu
- policisté ani bankéři nevyžadují, abyste své účty chránili převodem svých peněz na cizí účty
- policisté neposílají své kolegy do parku, aby tam od vás převzali peníze v hotovosti
- si nemáte stahovat do telefonu nebo notebooku či počítače žádné programy, které někomu dávají do vašeho zařízení vzdálený přístup
- nesmíte nikomu sdělovat přístupová hesla do vašeho internetového bankovnictví ani údaje k platební kartě
3. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková